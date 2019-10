Cirka to millioner kroner.

Det var forskellen på sejr og nederlag for Brøndby søndag aften i Lyngby.

De mange, rare tv-penge uddeles efter 13. runde, der færdigspilles i disse dage, og med sejren over Lyngby rykkede Brøndby fra Superligaens ottendeplads til en væsentligt mere lukrativ tredjeplads.

Forskellen på netop ottende- og tredjepladsen er nemlig omkring to millioner kroner udbetalt direkte ind på bankbogen. Og det er penge, Brøndby i dén grad kan bruge.

Jubler efter Kamil Wilczek scorer til 0-2 under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby IF spillet i Lyngby, søndag den 20. oktober 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Jubler efter Kamil Wilczek scorer til 0-2 under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby IF spillet i Lyngby, søndag den 20. oktober 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

»Jeg er bekendt med det, men det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Ud over bagefter, hvor det er superfedt. Det er vigtigt med de penge, og jo flere penge, vi kan få i tv-penge, jo bedre er det. Så det er fedt, at vi rykker nogle pladser op i tabellen her ved uddelingen. Men det er ikke noget, der fylder mit hoved i den forstand,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Brøndbys sejr og de medfølgende to millioner kroner var egentlig aldrig rigtig i fare i Lyngby, hvor de blå-gule leverede en af sæsonens mest helstøbte præstationer. Hele holdet spillede godt, og når man samtidig har Dominik Kaiser og ikke mindst Superliga-topscorer Kamil Wilczek, er den slags lig med både point og penge ind på kontoen.

»Jeg sagde til spillerne i omklædningsrummet, at jeg synes, vi spiller en meget solid kamp. Vi var i kontrol, både når vi havde bolden, og når Lyngby havde den. Jeg synes, vi afgiver meget få chancer, og jeg synes egentlig ikke, at kampen på noget tidspunkt er i fare for os. Det er klart, at alt kan ske, så længe der står 0-0, men jeg synes, det var en meget solid præstation, som lover godt for fremtiden,« lyder det fra Niels Frederiksen, der som en kuriøsitet er tidligere bankmand.

Randers FC kan glide forbi og sende Brøndby ned på fjerdepladsen, hvis de mandag aften slår FC Midtjylland i Herning. Sker det, skal Brøndby aflevere et par hundrede tusind af de to millioner til kronjyderne.