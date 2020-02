På Brøndbys populære endetribune Sydsiden har kapaciteten i længere tid været nedsat med næsten 2000 tilskuere.

Det skyldes blandt andet problemer med sikkerheden, og derfor var der indført en begrænsning på antallet af fans på Sydsiden.

Men efter en kapitaludvidelse i sidste uge lover Brøndby nu at gå i gang med arbejdet med tribunen, så den kan stå klar i næste sæson med fuld kapacitet.

Helt præcist vil det betyde, at der i næste sæson igen kan blive plads til 4700 tilskuere på Sydsiden mod de i dag blot 2750 tilskuere. Det fortæller Brøndby-direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

»Vi er utroligt glade for, at vi nu kan se en ende på de begrænsninger, vi har haft på Sydsiden,« siger Ole Palmå.

Sammen med firmaet Rambøll arbejder Brøndby på de sidste detaljer i konstruktionen, hvorefter det skal godkendes af myndighederne. Brøndby forventer at påbegynde arbejdet på nord- og sydtribunen i april, og det vil tage op til tre måneder at gennemføre.

»Vi har sikret os, at al montering og installation vil foregå, uden at det vil påvirke fans og afvikling af kampene. Vores forventning er, at vi i starten af den nye sæson igen vil have en nord- og sydtribune med fuld kapacitet og uden sæder i stemningsafsnittene,« siger Ole Palmå.

