Der er udsigt til en vild kamp om højreback-pladsen i Brøndby IF, hvor tre stærke navne skal kæmpe om samme position i efteråret.

En af de spillere, der frygter at blive sorteper i den kamp, er Jens Martin Gammelby.

Derfor arbejdede Gammelbys bagland og Brøndby IF på at finde en ny klub til højrebacken, men det lykkedes ikke inden transfervinduet smækkede i sidste mandag.

Nu må han i stedet tage kampen op om spilletid med nyindkøbet Johan Larsson og den for tiden skadede Kevin Mensah, hvilket bestemt ikke er umuligt, siger Brøndby IF's fodbolddirektør:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er bare om at få handsken på og gøre sig til over for træneren. Det gælder for alle og ikke bare for Jens Martin. Jeg synes ikke, at man kan sige, han er langt fra spilletid,« siger Carsten V. Jensen, som i slutningen af transfervinduet hentede den tidligere Brøndby IF-anfører Johan Larsson hjem.

»Der er altid dynamik i en trup. Og der vil altid være positioner på banen, hvor der vil være mere dynamik end andre. Der skal være kamp om pladserne,« lyder det videre fra Carsten V. Jensen, som fortsætter:

»I og med at vi tog Larsson ind, så var der en situation, hvor nogen jo så, at nu havde vi tre spillere til den position. Omvendt kan Mensah spille andre steder, så det er jo ikke sådan, at den højreback er lukket land.«

Jens Martin Gammelbys tid på Vestegnen er ikke gået helt efter bogen, siden han blev købt for 11 millioner kroner sidste sommer i Silkeborg IF.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Efter en første sæson og en efterfølgende sommer med svingende præstationer og mange ture på bænken - og ikke mindst indkøbet af Larsson - har han jagtet en ny klub.

Netop Silkeborg IF var ifølge B.T. Sports oplysninger en af flere danske klubber, som var interesserede, men i sidste ende - på transfervinduets sidste dag - valgte Jens Martin Gammelby at takke nej til tilbuddene og i stedet tage kampen op i den gule trøje.

Hør mere om begivenhederne på transfervinduets sidste dag i denne uges udgave af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

'Transfervinduet'-podcasten dyrker de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfersladderen. Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transfers.