Det gjorde ondt på mange i og omkring Brøndby IF, da profil gennem fire år og anfører Johan Larsson forlod klubben før jul.

Nu får klubbens fans et par varmende og trøstende ord - og et godt sportsligt råd - med på vejen fra uventet kant.

Johan Larssons far, Magnus Larsson, har nemlig sendt en hjertevarm hilsen til klubben på 3Points facebook-side.

»Tak hele Brøndby IF! I har været fantastiske mod min frue og mig, mens vores søn spillede i klubben. Vi planlægger at komme tilbage og se kampe - også selv om Johan ikke er der længere,« lyder det i en kommentar fra ‘papa’ Larsson på Brøndby IF-nyhedsmediets Facebookside:

Han skriver videre:

»Vi føler os som en del af Brøndby-familien.«

Artiklen, som han kommenterer på, handler om, at Brøndby IF skal udpege en ny anfører, nu hvor Johan Larsson, som overtog anførerbindet fra Thomas Kahlenberg i sommeren 2017, er skiftet til franske Guingamp.

Her har Magnus Larsson et godt bud på, hvem der skal overtage den vigtige tjans fra hans søn.

»Jeg synes, at Bene Röcker er en perfekt kaptajn.«

Tyske Benedict Röcker er da også et af de varmeste bud til at overtage anførerbindet på Vestegnen.

3Point har lavet en afstemning, hvor flere end 2.000 fans har stemt. Her fører Lasse Vigen foran Benedict Röcker

Flere Brøndby-fans har reageret positivt på Magnus Larssons kommentar. Se herunder:

Jeg mødte engang Johan Larsson’s far på madklubben i København, dagen før et derby. Den måde han fortalte, at han var Johan Larsson’s far, da strålede det ud af ham, hvor meget Brøndby også betød for familien. En herlig mand — Marco Boyschau (@MarcoBoyschau) January 15, 2019