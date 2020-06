Derbyet mellem Brøndby og FC København kunne have set helt anderledes ud, hvis dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen havde haft samme skøn som Jens Martin Gammelby og fansene på Brøndby Stadion.

Allerede med 20 minutter spillet begik FCK-anfører Zeca nemlig et hårdt frispark på Brøndby-forsvareren, der fik et stort slag på anklen, og det takserede dommeren til et gult kort.

Men han burde have fået rødt, mener Gammelby.

»Jeg har set den igen, og jeg synes, den er til rødt. Han hæver benet, inden jeg sparker til bolden, og hvis jeg havde sparket hårdere, end jeg gjorde, så kunne det være endt mere galt, end det gjorde. Nu er det bare et slag,« siger Jens Martin Gammelby om situationen.

Zeca blev dermed på banen og gjorde sit til, at FC København spillede 1-1 i Brøndby, som for tredje kamp i streg spillede uafgjort.

»Vi skabte flere chancer end i de sidste par kampe, der blev 0-0. Vi ville gerne have haft de tre point, men omvendt havde de også deres muligheder i kampen. Jeg synes, at vi lidt havde overtaget, men overordnet er det vel fair nok, at kampen sluttede uafgjort,« lød det fra Gammelby, der i Niels Frederiksen har en træner, som glædede sig over, at Brøndby igen kom på måltavlen.

»Jeg synes, at overskriften på denne kamp er, at vi igen er tilbage i det offensive spor. Vi skabte chancer, som vi ikke har været så gode til i de seneste par kampe. Det er det, jeg hæfter mig ved, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, vi skal score mere end et mål i dag. Men sådan er det nogle gange,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»FCK sidder på noget af spillet, men jeg synes, at vi har de største chancer. Jeg synes, det var status quo med den defensive organisation og fremgang på den offensive del,« lød det fra Brøndby-træneren, som igen kunne se en af hans angribere komme på måltavlen:

»Det betyder rigtig meget for mig at score igen. Det er lang tid siden, det er sket. Jeg har siddet lidt bagved i køen, men kæmper hver dag for at spille mere,« siger målscorer Mikael Uhre, der hentede roser fra Niels Frederiksen for sit indhop.

»Det er altid godt at gøre en forskel, og det gjorde Mikael Uhre i dag. Jeg synes, at de spillere, vi sender ind i dag, gør det sværere for mig at vælge mit hold til næste kamp, og det gjorde Uhre også i dag,« pointerer Brøndby-træneren.