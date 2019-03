Han blev kåret til kampens spiller og scorede sit første mål i Brøndby-trøjen.

Men egentlig gad han ikke tale det, for Simon Hedlund var en ærgerlig mand.

»Jeg vil ikke rigtig tale om mig selv. Når vi ikke vinder, så er det ligegyldigt,« sagde den 26-årige svensker med skuffelsen malet i ansigtet.

Han gjorde ellers livet svært for OB, da han flere gange i løbet af kampen viste glimt af sine offensive kvaliteter. Og i første halvleg kunne han så sætte sin første Brøndby-scoring i kassen og juble ned mod Sydsiden til en kæmpe hyldest.

Simon Hedlund scorede til 1-0 mod OB og lod sig hylde af Sydsiden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Hedlund scorede til 1-0 mod OB og lod sig hylde af Sydsiden. Foto: Liselotte Sabroe

Men selvom han selvsagt var tilfreds med at få hul på målbylden, kunne det altså ikke slukke for den skuffelse, han stod med efter opgøret, der endte 2-2 efter en hæsblæsende anden halvleg, hvor begge hold havde chancer til at vinde.

»Det var fedt at få lavet et mål. Men som jeg sagde - når vi ikke får tre point, spiller det ikke nogen rolle,« sagde Simon Hedlund, der dog også tilføjede, at det føltes godt at score for Brøndby.

Det var Simon Hedlund, der i første halvleg sendte Brøndby foran, men der gik ikke mange minutter, før bolden lå i netmaskerne i modsatte ende. I anden halvleg kom OB stormende ud, og gæsternes Bashkim Kadrii bankede bolden i mål til en føring til fynboerne.

Indskiftede Simon Tibbling ville det dog anderledes, og Simon Hedlund ville gerne sætte nogle ord på sin holdkammerat og landsmands præstation fredag aften.

»Han gjorde det rigtig godt, da han kom ind. Han ville hele tiden have bolden, og vi ved, han er rigtig god med den,« sagde Simon Hedlund.

Brøndby-mandskabet ligger lige nu nummer fire i Superligaen med fire point op til OB, præcist som det var tilfældet inden aftenens kamp.

I næste runde af Superligaen venter en tur til Farum, hvor Martin Retovs tropper skal møde FC Nordsjælland, der også ligger og kæmper med om bronzemedaljerne.

Inden da venter der dog et yderst vigtigt opgør for de blågule, da der torsdag er pokalsemifinale mod AaB på programmet på Brøndby Stadion.