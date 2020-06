Simon Tibbling og Brøndby IF lignede længe et lykkeligt fodbold-ægteskab, men i det seneste års tid er midtbane-svenskeren gledet længere væk fra startsopstilingen.

Nu arbejdes der på at finde en ny klub til ham. Og faktisk var der allerede sidste sommer et bud efter Tibbling, som dog gik i vasken på sidste transferdag.

Det erfarer Transfervinduet, B.T. Sports fodboldpodcast om klubskifter og transfers.

Her kan man høre, at FC Nordsjælland sidste sommer bød otte millioner kroner for Simon Tibbling, men skiftet gik i vasken kort før deadline i et lille transfer-drama.

Brøndby var villig til at sælge, men da det ikke lykkedes for vestegns-klubben at købe Saba Lobjanidze i Randers FC, satte den bremsen i for Tibblings mulige skifte på sidstedagen af transfervinduet.

Dermed måtte 25-årige Tibbling blive og kæmpe videre for spilletid under træner Niels Frederiksen i Brøndby IF, hvor han i denne sæson ofte er blevet brugt som indskifter.

Den løbestærke svenskers bagland arbejder her knap et år senere fortsat på at finde en klub til Tibbling, som kom til Brøndby IF i sommeren 2017, og særligt i sin første sæson var en stor profil i Superligaen.

Som det ser ud nu, er FC Nordsjælland ikke inde i billedet med et konkret bud i denne omgang, men meget kan ske, inden transfervinduet, som åbner midt i juli, smækker i til oktober.