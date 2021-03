Brøndby-angriberen Simon Hedlund har ikke altid været inde i varmen blandt klubbens fans. Men nu er alt ændret.

Hedlund er sammen med Brøndby stærke bejlere til det danske mesterskab, og de to simultane succeshistorier havde de fleste næppe spået.

I efteråret kunne B.T. afsløre, at Hedlund var havnet i unåde i Brøndby efter flere episoder til træning, hvor han blandt andet sparkede en bold efter assistenttræner Jesper Sørensen. Det betød i sidste ende, at han blev vraget til kamptruppen. Han var gået over grænsen. Tålmodigheden var opbrugt.

Derfor var der også meget spekulation om et farvel i januars transfervindue, men Hedlund er stadig at finde på Vestegnen. Og nu er alt ændret.

For i forårssæsonen har han spillet sig ind i varmen, attituden er forvandlet, og fansene kan igen se lyset i svenskeren, der har været fast mand i angrebet ved siden af topscorer Mikael Uhre.

Da han blev vraget i efteråret, vækkede det noget i ham, siger han.



»Jeg tog det som noget positivt. At jeg skulle kæmpe for min plads og for at spille. Efter det har jeg vist, at jeg kan. Jeg har trænet bedre og er blevet bedre. Og det handler om at fortsætte i det spor. Jeg synes, jeg tog det som et positivt afsæt i stedet for negativt. Jeg er blevet bedre,« siger han til B.T. og afviser at fortælle med egne ord, hvorfor han havnede i unåde i efteråret.



»Ingen kommentarer til det. Det er, som det er. Det er fortid. Jeg ser fremad.«

Hvordan føler du selv, at du har vendt skuden?

»Det har handlet om at kæmpe og vise, at jeg er en god fodboldspiller. Det synes jeg, jeg har vist. At jeg er en holdspiller. Noget, jeg har taget med mig, er, at man måske ikke skal snakke så meget, men man skal vise det på banen. Det føler jeg, jeg har gjort på det seneste.«

»Jeg kan bare sige, at jeg er min egen største kritiker. Jeg ved, når jeg har spillet en dårlig kamp. Og når jeg har spillet en god kamp. Jeg vil altid arbejde på at blive bedre. Om fansene synes, jeg er god eller dårlig, gør ikke så meget, så længe træneren tror på mig. Det er, hvad der betyder noget for mig. Jeg lytter til træneren og mine medspillere.«

Der har været kritik af din attitude på banen tidligere. Er det noget, du har været opmærksom på?



»Jeg synes, jeg kæmper for holdet. Jeg kan ikke gøre så meget mere. Træneren er tilfreds, så det er jeg også. Man kan altid blive bedre til mange ting. Jeg må bare blive ved.«

I sommer blev Hedlund gift med sin kone Sandra – noget, der også var en del polemik omkring – og hun har spillet en afgørende rolle i svenskerens udvikling.

»Det er min kone fremfor alt, der har hjulpet mig meget. Og mine børn. Når jeg ser på mine børn, så tænker jeg ikke så meget på fodbold. Så tænker jeg mere på livet og alt det, der findes uden for den verden. Der er nogle dårlige dage iblandt, men man må bare forsøge at få flere gode end dårlige. Det er nemmere at slippe det meste, når ens søn er glad for, man kommer hjem,« siger svenskeren.

Selv afviser han, at han nogensinde har været tæt på at forlade klubben.

»Det har aldrig været tæt på. Lige nu tænker jeg ikke så meget på fremtiden. Kommer der noget, må vi se på det. Men jeg trives her, og mine børn trives her. Jeg har det godt i Brøndby, og jeg tror, det er svært at finde noget, der er meget bedre,« siger han.

Søndag gælder det AGF i den sidste afgørende kamp inden slutspillet, hvor Brøndby fører Superligaen.

Hvorfor bliver I mestre?

»Vi arbejder som et hold. Vi har en god sammentømret gruppe. Fortsætter vi den gode form, har vi en god chance. Vi er rigtig stabile defensivt, og det tager vi med os ind i slutspillet. Det er det, vi gerne vil som fodboldspillere. At spille de her kampe.«

Simon Hedlund kom til Brøndby i januar 2019 fra Union Berlin og har kontrakt med klubben frem til sommeren 2023.