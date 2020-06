Kasper Fisker drømmer om en ny kontrakt med Brøndby IF - og om at blive far til fire.

Det første har han åbent fortalt om gennem længere tid. Det sidste skriver han på Instagram.

Nu får han delvist et af ønskerne opfyldt - det sidste. Fisker står nemlig til at skulle have sit tredje barn.

På Instagram, hvor han og hans kone, podcast-værten Stephanie Fisker, er meget aktive, har den rutinerede Brøndby-spiller afsløret, at hans kone er gravid.

Vis dette opslag på Instagram Den bedste bryllupsdagsgave jeg nogensinde har fået, er en plastikdims med tis på. #kommendefartil3 Et opslag delt af Kasper Fisker - Brøndby IF (@kasperfisker8) den 20. Jun, 2020 kl. 5.57 PDT

»Den bedste bryllupsdagsgave, jeg nogensinde har fået, er en plastikdims med tis på,« skriver Fisker til et billede, hvor han fremviser en positiv graviditetstest.

I en video kan man se, hvordan Stephanie Fisker havde pakket testen ind som en bryllupsdagsgave.

Kasper Fiskers kontrakt med Brøndby løber ud efter denne sæson. Den 32-årige midtbanespiller, som har spillet i klubben siden 2017, har aldrig lagt skjul på, hvor meget han holder af at spille i den gule trøje, men endnu er hans fodboldfremtid uafklaret.

Modsat hans far-status, som snart altså bliver banket op til trebarnsfar-status.