Brøndbys Jesper 'Jobbe' Lindstrøm er selv kæmpe fan af de blå-gule fra Vestegnen, så han var selvfølgelig i fremragende humør efter søndagens 2-1-sejr hjemme over FC København.

Men der var én ting, der kunne få ham til at himle med øjnene. Holdkammeraten Mikael Uhre misbrugte nemlig på det skammeligste Lindstrøms perfekte stikning i første halvleg.

Og det skulle der selvfølgelig kommenteres på.

»Ja, altså – det må han selv ligge og rode med. Jeg skal nok servere boldene for ham, og det ved han også godt.«

Brøndby IFs Jesper Lindstrøm under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 7. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby IFs Jesper Lindstrøm under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 7. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så hvis han vil snakke om den topscorerliste, så skal han til at sparke dem i kassen. Men der er heldigvis mange kampe endnu,« lød det drillende fra Brøndby-profilen.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, var selvfølgelig også ét stort smil, da han kom ud fra omklædningsrummet efter triumfen.

»Omklædningsrummet koger – og det brænder og syder. Der er en helt vild euforisk stemning. Det er der altid, når vi har vundet – men når det er i derby, er den stemning bare endnu stærkere.«

»Vi har slået et rigtig, rigtig godt FCK-hold – og det har vi gjort, fordi vores spillere knokler røven ud af bukserne. Så vi er super lykkelige for sejren,« lød det fra cheftræneren for Superligaens førerhold.