Han lever fodbolddrømmen ud i Brøndby IF. Men til sommer kan det være slut for Kasper Fisker.

Når den igangværende sæson er forbi, løber midtbaneprofilens kontrakt ud med Vestegnsklubben. Men han er villig til at ofre sig for at fortsætte karrieren i den gule trøje.

»Økonomisk vil jeg strække mig langt. Det bliver jeg i den grad nødt til, hvis det skal blive til en forlængelse,« siger Kasper Fisker i denne uges udgave af Fodbold FM, B.T.s fodbolddebat-podcast. (Udsendelsen kan høres nederst i artiklen)

Fisker kom til Brøndby IF i sommeren 2017 fra Randers FC som et nøglekøb for daværende træner Alexander Zorniger, men i denne sæson er hans situation ganske håbløs.

I øjeblikket er han ved at genoptræne med en slem knæskade, som kan holde ham ude resten af sæsonen, hvilket vil sige, at han måske har spillet sin sidste kampe for Brøndby IF.

Fisker skulle ellers have brugt denne sæson til at overbevise fodbolddirektøren i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, om, at han er værd at satse på for fremtiden, selvom han fylder 32 år til maj.

»Jeg havde håbet, at jeg kunne spille mig til en kontakt her i efteråret. Det er selvfølgelig meget uheldigt,« siger den jyske midtbanespiller, som er en populær skikkelse blandt Brøndby IF's fans.

Kasper Fisker har foruden Randers FC også tidligere spillet i Hobro IK og afslører sin plan B, hvis 'CV' vender tommelfingeren ned.

Hvis en ny aftale med Brøndby IF glipper, ser han kun to de ovennævnte klubber som muligheder, hvis han skal fortsætte karrieren i Superligaen:

»Mine gamle klubber har jeg et forhold til, så jeg kan ikke se mig selv spille i andre klubber. Men jeg vil helst blive i Brøndby. Jeg er blevet lidt en Brøndby-dreng.«

Kasper Fisker har spillet 64 kampe og scoret fem mål for Brøndby IF.

