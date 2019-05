Han satte sig ned i græsset, tog sig til den ene fod og skar en lille grimasse.

Et kort øjeblik så Jens Martin Gammelby meget skeptisk ud, inden han rejste sig, fik lidt behandling og spillede resten af kampen mod FC Nordsjælland.

Han slap dog ikke for også at få noget behandling efter kampen, hvor han oplevede det gjorde ondt, efter det han selv kalder 'et lille solouheld'.

»Jeg har haft lidt den sidste uges tid med min ankel. Den irriterer mig, og den skal gerne være så varm som muligt uden for meget pause. Når der sker noget hurtigt, gør det virkelig ondt i noget tid, og så kan jeg få det væk igen ved at løbe,« siger Jens Martin Gammelby.

Han var ude før tid inden anden halvleg for at holde sig varm og spillede godt nok kampen færdigt.

Men han så alligevel lidt nervøs ud i første omgang, da han satte sig ned idet han mærkede smerten fra sin ankel.

»Ja, det var jeg også lige der. Det er fordi, den får et smæld. Fysserne har ret godt styr på det, og jeg er ikke så nervøs for det,« siger Jens Martin Gammelby.

Han er dog lidt udfordret med foden, indrømmede han, og det er ikke noget, der behager den 24-årige forsvarsspiller.

»Problemet er bare, den kan få et ryk, så det gør så ondt, at den lige skal bruge fem minutter. Og det er det, der irriterer mig lidt,« siger Jens Martin Gammelby.

Sammen med resten af Brøndby-mandskabet vandt han med 2-0 over FC Nordsjælland og fik en fin optakt inden den store pokalfinale fredag mod FC Midtjylland.

En finale, Jens Martin Gammelby spår ikke kommer i fare for hans vedkommende på trods af, han trak en smule på foden, da han mødte pressen efter opgøret.

»Det vil jeg gerne love!« slog han klart og tydeligt fast.