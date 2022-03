Brøndbys nye profil Joe Bell er ikke bange for at stille sig selv i skudlinjen.

»Det var formentlig min fejl, men sådan er det,« sagde den 22-årige midtbanespiller søndag aften.

Her blev han og holdkammeraternes sejrsstime på ni kampe i træk brudt, da man spillede 1-1 mod AGF.

Og Joe Bell rettede et indlæg af, der tilfældigt havnede hos Albert Grønbæk, der udlignede for aarhusianerne mod de danske mestre.

Joe Bell mente, at han måske var skyld i AGFs scoring søndag. Foto: Claus Bech Vis mere Joe Bell mente, at han måske var skyld i AGFs scoring søndag. Foto: Claus Bech

»Vi kunne have været mere kyniske og have udnyttet det gode spil, vi havde. Det var et uheldigt mål,« sagde han.

Nogen vil formentlig argumentere for, at backen Blas Riveros havde et noget større ansvar i scoringen, da han slet ikke fulgte med Grønbæk, der stod fuld-stændig fri.

»Jeg tror altid, at man kan klandre sig selv for ikke at gribe chancerne og give et mål væk. Men personligt tror jeg, at det er en god ting at være kritisk som hold og om sin egen præstation. Jeg tror, at det er den bedste måde, vi kan vokse. Men man skal se det fra begge sider,« mente Joe Bell.

Om det var den newzealandske spillers fejl eller ej, må være op til Niels Frederiksen at vurdere internt.

Men selvom Brøndby-spilleren stod med en lunken fornemmelse efter kampen, har opholdet i det danske allerede budt på noget, han aldrig nogensinde har oplevet før.

Selvom han kun har været i klubben i et par måneder.

»Der er meget lidt et individuelt fokus, det handler om holdet og om at gøre fansene stolte. Det er en af vores største styrker tror jeg, og det er noget af det, der skiller os fra andre hold,« forklarede Joe Bell.

Kampen mod AGF på Brøndby Stadion var hans fjerde i klubtrøjen, men særlig udebanekampene har gjort stort indtryk på ham.

»Vores udebanekampe har været utrolige med støtten. Personligt har jeg aldrig oplevet det før, og det spiller en kæmpe rolle i, hvordan det går for os,« sagde Joe Bell.

Den nyankomne Brøndby-spiller kan se frem til holdets næste udekamp søndag 20. marts, når holdet skal til Aalborg og møde AaB.