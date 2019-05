I en langt hen ad vejen dyster sæson for Brøndby IF har Kevin Mensah været en lille forårsåbenbaring.

Fra at have været ude i kulden med en langvarig skade og et flop-prædikat har den nu tidligere angriber imponeret i de seneste uger på den uvante back-position.

Det har givet den 28-årige jyde et sent gennembrud i Superligaen, en ny fireårig kontrakt med Brøndby IF og ikke mindst en fornyet tro på fodboldtilværelsen.

»Jeg har ikke været i tvivl om, at jeg kunne udfylde den opgave, men at jeg kom ind i det så hurtigt, har overrasket mig,« siger Kevin Mensah, som i foråret vendte tilbage på banen efter ni måneder ude med en grim korsbåndsskade.

Kevin Mensah i aktion for Brøndby IF. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kevin Mensah i aktion for Brøndby IF. Foto: Mads Claus Rasmussen

I skadesperioden udtænkte Brøndby IF's daværende træner, Alexander Zorniger, at den hurtige offensivspiller, som endnu ikke for alvor havde slået sit navn fast i den gule og blå trøje, kunne omskoles til højreback for at afløse Johan Larsson, som skiftede til fransk fodbold i vinterpausen.

Den melding fra træneren var en lidt hård pille at sluge for Mensah, som har spillet i frontkæden hele sin karriere. Men den tidligere Viborg FF- og Esbjerg fB-angriber gav det chancen.

»Jeg var jo på dybt vand, da jeg fik at vide, at jeg skulle spille højreback. Heldigvis var jeg jo skadet. Det hjalp lidt i forhold til tanken om, at jeg skulle spille højreback, for det lå så langt ude i fremtiden. Jeg havde fire måneder til at indstille mig på, at det var den position, jeg skulle gøre mig gældende på. Det gjorde det nemmere,« siger Mensah og fortsætter.

»Jeg fik slet ikke slået mig fast på angriberpositionen her i Brøndby før min skade. Så det gjaldt bare om at gribe chancen, som kom lidt ud af det blå. Så allerede i genoptræningen tænkte jeg på denne chance på en ny position. Den chance havde jeg ikke tænkt mig at lade passere.«

Tre hurtige til Mensah Tre spørgsmål til Kevin Mensah om Brøndby IF's svære sæson og fremtiden: Hvad tager du med fra denne sæson, som får dig til at tro, at I kan bide skeer med FCK og FCM i næste sæson?

»Pointmæssigt er vi jo langt efter de to klubber. Men det var FCK jo også sidste år, og nu har de vundet guld. Det kan skifte så hurtigt i fodbold. Det gælder om at komme ind i de her stimer og bare være der. Det har vi ikke været i mange kampe i år.« Meldingerne går nu på, at flere af jeres største profiler muligvis ikke skal sælges alligevel. Hvad tænker du om det i forhold til klubbens ambitioner?

»Det er helt klart et signal om, at vi igen vil prøve at jagte noget. Det er vigtigt for truppen, at vi holder sammen på profilerne.« Der er en ny træner på – der er nogle navne, der spøger – hvad tænker du om det?

»Det vil der altid være. Men lige nu koncenterer os om kampen mod Randers FC, hvor Retov og Jaissle står i spidsen for holdet. Det andet kan vi ikke koncentrere os om.«

Kevin Mensah fik comeback for Brøndby IF, da han stod bag det ene af Brøndbys mål i 2-0-sejren i pokalturneringen mod Vendsyssel FF i slutningen af februar.

Siden har han leveret flere gode præstationer på den nye plads med pokalfinalen som den mest iøjnefaldende af slagsen.

Han tilskriver den hurtige omstilling til både sin egen ærgerrighed, holdets velprøvede spillestil samt sine holdkammerater i bagkæden, som har hjulpet ham på vej.

»Jeg har vist et potentiale på en ny position. Det er en kadeau til mig selv og mine holdkammerater, at jeg har kunnet omstille mig til denne position. Det har været nemt med nogle faste rammer i spillestilen og gode holdkammerater ved siden af mig til at hjælpe mig. Det er fedt, at man har den opbakning,« siger Mensah og tilføjer:

Forløsningen var til at tage at føle på for Kevin Mensah, da han gjorde comeback med et mål for Brøndby IF. Foto: Henning Bagger Vis mere Forløsningen var til at tage at føle på for Kevin Mensah, da han gjorde comeback med et mål for Brøndby IF. Foto: Henning Bagger

»I og med at jeg slet ikke havde slået til som angriber, var det helt klart et mål for mig at komme tilbage og brænde igennem og sige 'denne korsbåndsskade skal ikke være enden på min Brøndby-karriere'. Nu har jeg nået målet med at få fast spilletid, og jeg har fået forlænget min aftale med klubben. Det var sådan, planen var, da jeg blev skadet.«

Nu gælder det en sidste mulighed for Kevin Mensah og Brøndby IF for at redde en svær sæson, som har budt på en trænerfyring, en tabt pokalfinale og en skuffende fjerdeplads i Superligaen. Med en sejr over Randers FC i aften kan Vestegnsklubben spille sig i Europa League-kvalifikationen, hvilket er et af sæsonens mål.

»Vi har haft flere kampe, som har kunnet definere vores sæson. Vi bliver ved med at få de her chancer for at redde det, vi har fucket op. Det er en fin mulighed for at komme i Europa. Vi slutter af med en fed kamp,« siger Mensah, som har spillet i Brøndby IF siden 2017:

»Man kan ikke ønske sig andet. Man kan mærke, at der er noget på spil i de her kampe. Det har været knald eller fald i de seneste kampe, så nu skal vi udnytte denne position med en playoffkamp på hjemmebane.«