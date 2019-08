Tyske Dominik Kaiser har i denne sæson været en nøglespiller for Brøndby og har bidraget med både mål og assister.

Den 30-årige midtbanespiller har kontraktudløb næste sommer, men Kaiser afviser bestemt ikke, at den aftale kan blive forlænget.

»Jeg kan helt sikkert forestille mig at blive i Brøndby efter næste sommer. Jeg havde en hård start i klubben, men generelt er jeg rigtig glad for at være her.«

»Jeg nyder at spille på Brøndby Stadion, og jeg kan godt lide at bo i Danmark,« siger Dominik Kaiser.

Dominik Kaiser ved sin scoring til 1-0. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Dominik Kaiser ved sin scoring til 1-0. Foto: Anders Kjærbye

I øjeblikket er parterne ikke i dialog om en kontraktforlængelse, men Dominik Kaiser har ikke travlt.

»Der er ikke dialog om en forlængelse endnu, men det er helt fint for mig, for der er masser af tid,« siger han.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, roser Dominik Kaiser og ser umiddelbart gerne, at tyskeren forlænger sin aftale.

»Han er 30 år gammel, men han er meget vigtig for vores spil og har været rigtig afgørende i starten af sæsonen. Selvfølgelig kigger vi på en forlængelse, men aktuelt er der ikke dialog om det,« siger Carsten V. Jensen og slår samtidig fast, at det ikke er aktuelt at sælge Kaiser denne sommer.

Brøndby-træner Niels Frederiksen er heller ikke sen til at rose sin tyske midtbanegeneral.

»Dominik har haft en opadgående formkurve, der startede allerede i foråret, før jeg kom til klubben. Vi er rigtig, rigtig glade for ham. Han er en dygtig fodboldspiller, der har en evne til at komme i boksen og score mål, så han uden tvivl en nøglespiller for os,« siger Brøndby-træneren.

Dominik Kaiser kom til Brøndby på en fri transfer fra tyske RB Leipzig i sommeren 2018.I søndagens 2-1-sejr over AaB bragte Dominik Kaiser Brøndby foran i første halvleg.

