Paulus Arajuuri kommenterer nu på episoden mellem ham og Hany Mukhtar efter Brøndbys 1-2-nederlag til Horsens.

Her var de to Brøndby-spillere efter dommerens slufløjt nemlig i et åbenlyst skænderi på banen, hvor flere holdkammerater måtte stille sig imellem og skille de to profiler ad.

Men ifølge Arajuuri var der ikke noget at komme efter.

»Jeg læser ikke medierne selv, så jeg vidste ikke engang, der var blevet skrevet om det, men det hørte jeg fra en ven. Jeg er gode venner med Hany. Efter en kamp er der altid mange følelser, og når man har tabt, tolkes der altid ekstra meget på situationerne i andres øjne. Der var slet ikke tale om et sammenstød,« siger han til det finske medie Iltalehti.

Hany Mukhtar var efter opgøret mod Horsens i en voldsom diskussion med holdkammeraten Paulus Arajuuri. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Hany Mukhtar var efter opgøret mod Horsens i en voldsom diskussion med holdkammeraten Paulus Arajuuri. Foto: Anders Kjærbye

Brøndby var efter det knusende nederlag til Horsens også en i krise med hele tre nederlag på stribe, og forsvarsklippen forklarer til mediet også, hvorfor bølgerne nogle gange går højt.

»Vi er altid kritiske over for os selv og hinanden. Nogle gange stikker det af, men det skyldes udelukkende, at alle vil vinde. Det vigtige er, at det bliver på banen, og man kan være venner igen dagen efter. Det vil folk kunne bekræfte,« fortæller den finske forsvarsspiller.

Inden landsholdspausen kom Alexander Zornigers mandskab så tilbage på rette kurs, da klubben i sikker stil slog AaB på udebane.

Paulus Arajuuri udgik i pausen af opgøret mod netop AC Horsens med en skade, men er nu tilbage igen og var også med, da Finland slog Estland 1-0 på mål af den tidligere Brøndby-angriber Teemu Puuki.

Næste opgør for de gulblusede finder sted mandag, når de tager imod OB på Brøndby Stadion.