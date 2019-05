Han har kun været i Brøndby i fire måneder, men har fra start fået etableret sig som stamspiller.

Simon Hedlund har lavet mål, assists og har nærmest fra start stemplet ind i et forår, der har været svingende for Brøndby. Og hvad er egentlig offensivspillerens opskrift på succesen?

»Jeg er kommet ind på et godt hold og har følt mig velkommen fra dag ét. Man føler sig hjemme. Alle trives, alle er søde. Er der noget, får man hjælp. Det synes jeg er vigtigt,« siger Simon Hedlund om, hvorfor Vestegnen har passet så godt, og fortsætter:

»Du bliver ikke stresset udefra i forhold til at flytte. Det er gået nemt, og man har ikke skullet fokusere så meget på det. Du kan bare fokusere på fodbold. Det, tror jeg, har fungeret godt. Jeg behøvede heller ikke lære et nyt sprog,« siger han. For selvom Simon Hedlund taler svensk, forstår han dansk uden problemer. Det samme gælder engelsk.

Simon Hedlund kom til Brøndby i januar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Hedlund kom til Brøndby i januar. Foto: Liselotte Sabroe

At han er kommet ind på et godt hold, betyder meget, ligesom han nyder at spille ved siden af Kamil Wilczek.

Samtidig har der været en god ro omkring ham, som har haft stor betydning på banen.

»Det føler jeg. Det er gået rigtig godt med at fokusere på banen, og så er det bare skønt, det er gået godt. Det er en bonus. Det vigtigste er, at min familie og jeg trives her, og det gør vi. Så kommer fodbolden jo,« siger Simon Hedlund med et smil.

Netop familien har været meget i fokus. For i februar blev han far til sønnen Leo. Noget, der betød, at han det første stykke tid måtte rejse meget frem og tilbage mellem Danmark og Sverige for at være sammen med kæresten og den lille.

Jeg synes, mine holdkammerater har gjort mig god her i den første tid. Det er lige så meget dem, jeg skal takke Simon Hedlund

»Det er specielt. Det er fantastisk også. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men er man forælder selv, ved man, hvor meget barnet betyder. Min kæreste har gjort det rigtig godt og klaret sig længe uden mig, da hun boede i Sverige. Hun skal have den største ros. Hun har gjort det så godt, og jeg er bare glad for, de er i København nu, så vi kan være sammen,« siger Simon Hedlund.

»Det giver mindre stress. Og så kan kæresten også få mere hjælp,« siger han med et grin, der heller ikke efterlader nogen tvivl om, hvor meget det betyder for ham, at familielivet kører.

Det forplanter sig på banen, hvor Simon Hedlund har høstet en del ros i løbet af de første fire måneder i Brøndby-trøjen. Han har dog ikke helt let ved selv at sætte ord på sin start.

»Det er svært. Det er gået godt, men jeg ved, det kan blive endnu bedre,« siger Simon Hedlund ydmygt. Præcis som han også er efter kampene. For selv efter dem, hvor han har spillet godt, er han ikke meget for at tale om sig selv, hvis holdet har tabt.

»Det vigtigste er, at vi vinder kampe. Så hvis jeg har gjort det godt, og vi taber, synes jeg næsten, det er ligemeget. Det vigtigste er, at holdet vinder. Har jeg gjort det godt, og holdet vinder, er det en anden sag. Det vigtigste er, at vi vinder som hold, og selvom det er en individuel sport i en holdsport, er det sådan, at går det holdet godt, går det oftest også godt for en,« siger Simon Hedlund.

Du er her jo også for at udvikle dig som spiller, så det er vel ikke helt lige meget?

»Det er ikke lige meget på den måde ... men er holdet godt, og spiller du godt, gør dine holdkammerater dig jo også god. Jeg synes, mine holdkammerater har gjort mig god her i den første tid. Det er lige så meget dem, jeg skal takke. Og at jeg får tillid fra træneren, og at de vil mig som spiller, er bare positivt,« siger Simon Hedlund.

Han er kommet til Brøndby i en sæson, hvor tingene ikke er gået helt som smurt på Vestegnen.

Simon Hedlund kom til klubben, der havde et svingende efterår, i januar. Kort tid efter blev Alexander Zorniger fyret, Martin Retov tog over, og selvom det lykkedes at komme i top-6, er bronzemedaljerne umiddelbart svære at få fat i.

Det kræver en sejr over FCK søndag, hvor meget er på spil.

For løverne kan blive mestre, mens Simon Hedlund og resten af Brøndby-mandskabet jagter tredjepladsen, og han understreger, at de vil gøre alt for at stikke en kæp i det blå-hvide hjul.

»Jeg håber, vi kan vinde kampen. Vi har meget at spille for. Vi vil blive nummer tre og vise, vi er et godt fodboldhold. Der er ingen, der vil have, de skal have mesterskabet mod os. De bliver nok mestre i år. Vi vil ikke, de skal fejre det foran os og vores fans, og vi vil gøre alt i vores magt for, de ikke bliver mestre (søndag, red.),« siger Simon Hedlund.