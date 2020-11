Brøndby IF har torsdag morgen offentliggjort en stor nyhed.

Der er nemlig kommet ny hovedsponsor på Vestegenen i form af Booztlet.com. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

» Samarbejdet med Boozt har vi haft siden 2018, og vi har oplevet et stort engagement fra Boozt, fra den første dag de kom til klubben. De har nu valgt at øge deres engagement til højeste niveau, så de fra 1. januar bliver ny hovedpartner.«

Sådan lyder det fra klubbens administrerende direktør Ole Palmå.

»Boozt er inde i fantastisk udvikling, hvor virksomheden med hovedsponsoratet i Brøndby IF ønsker at løfte kendskabet til Booztlet.com, som er deres online designer outlet med fokus på attraktive priser for stærke brands,« siger Palmå og tilføjer:

»Det er vi meget glade for, og vi er ikke i tvivl om, at de som hovedpartner vil opnå den brede eksponering, de ønsker. Derudover vil vi sammen med Booztlet.com hen over foråret løbende aktivere samarbejdet med en række tiltag rettet mod vores store fanbase, hvilket vi ser meget frem til.«

Aftalen med Booztlet.com gælder lige nu frem til sommeren 2021. En kort aftale, men det er ikke noget, der lige nu rører Ole Palmå. I stedet føler han, at det giver klubben flere muligheder.

»Vi har flere gode og positive dialoger med potentielle hovedpartnere, men den specielle situation med Covid-19 gør, at beslutningsprocesserne er væsentligt længere end normalt. Der er megen usikkerhed i markedet i disse måneder med de mange restriktionerne og påbud, samfundet oplever,« siger direktøren.

Han tilføjer, at det er en optimal løsning for resten af sæsonen, og samtidig giver den så tid og plads til, at klubben kan tale videre med andre om samarbejder fra sommeren 2021.

Aftalen med Booztlet.com, der blev åbnet i 2015 og har Danmark som det største marked, træder i kraft fra 1. januar.