Brøndby IF er på jagt efter investorer, som vil skyde penge i fodboldklubben.

Brøndby IF vil samlet sælge aktier til en værdi af 15,6 millioner kroner, og pengene skal efter planen senest være i kassen ved udgangen af marts næste år.

Det oplyser superligaklubben i en meddelelse til fondsbørsen. Pengene skal bruges til at dække en række investeringer, som klubben har foretaget i 2018. Det gælder blandt andet en fanzone og familielounge på Brøndby Stadion samt investeringer i spillertruppen.

»Årsagen til kapitaludvidelsen er, at der i 2018 er foretaget investeringer til forbedringer af den samlede stadionoplevelse for fans, bl.a. med etableringen af fanzonen og familieloungen, samt investeringer i den sportslige sektor, bl.a. i spillertruppen samt omstruktureringen af Brøndby Masterclass. Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til dækning af disse investeringer,« skriver Brøndby IF.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' her, og husk, at du også kan abonnere på programmet lige HER

Jan Bech Andersen, hovedaktionær og bestyrelsesmedlem, er positiv over for kapitaludvidelsen. Hansiger, at han gerne vil smide fler epenge i projektet Brøndby IF:

»Jeg er yderst tilfreds med, at de investeringer, vi har foretaget, både taler til hjertet og hjernen, ligesom det er investeringer, som vi får glæde af mange år ud i fremtiden. Vi kan se, at de mange investeringer i fans og sponsorer betaler sig. Vi har aldrig haft så mange sæsonkortholdere, som vi har i dag, og vores sponsorindtægter er steget markant igen i år,« siger Jan Bech Andersen til klubbens hjemmeside, og forklarer videre:

»Strategi 6.4 og de langsigtede investeringer, vi foretager, er tro mod det helt særlige fællesskab, vi har med fans og sponsorer her på Vestegnen, og derfor vil jeg ikke selv tøve med at investere yderligere i klubben, hvis der er behov for det. Strategi 6.4 har bevist, at den er den helt rette strategi for såvel klubbens fans samt klubbens aktionærer,« lyder det fra Brøndby-bossen.