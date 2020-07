En af Brøndbys største prioriteter i dette transfervindue er at finde frem til flere mål. Løsningen kan blive af svensk kaliber, erfarer B.T.

Siden salget af bomberen Kamil Wilczek i januar har Brøndby kæmpet med at løfte de mange mål, som polakken tog med sig til tyrkiske Göztepe.



Derfor vil Brøndby bruge sommerens transfervindue på at kigge på markedet for angribere.

Ifølge B.T.s oplysninger har den jagt blandt andet bragt klubben fra Vestegnen forbi tyske Dynamo Dresden, hvor den svenske angriber Alexander Jeremejeff spiller.

Brøndby har været i kontakt med den 26-årige angriber med russiske rødder, og de første sonderinger om et eventuelt samarbejde er allerede blevet lavet.

epa08475584 Alexander Jeremejeff (L) from Dresden in action against goalkeeper Sascha Burche (R) from Fuerth during the German Bundesliga Second Division soccer match between SG Dynamo Dresden and SpVgg Greuther Fuerth at the Rudolf Harbig Stadium in Dresden, Germany, 09 June 2020. EPA/Robert Michael / POOL DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Robert Michael / POOL Vis mere epa08475584 Alexander Jeremejeff (L) from Dresden in action against goalkeeper Sascha Burche (R) from Fuerth during the German Bundesliga Second Division soccer match between SG Dynamo Dresden and SpVgg Greuther Fuerth at the Rudolf Harbig Stadium in Dresden, Germany, 09 June 2020. EPA/Robert Michael / POOL DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Robert Michael / POOL

Dog kan fodbolddirektør Carsten V. Jensen se frem til konkurrence, da flere klubber holder øje med angriberens situation. Blandt andet er IFK Göteborg angiveligt en af bejlerne til Jeremejeff. Det meddelte Göteborgs-Posten i sidste uge.

Dynamo Dresden er netop rykket ud af 2. Bundesligaen, og det er derfor, at Jeremejeff er åben for nye græsgange.



Midt i genopbygningen af et nyt projekt på Vestegnen er Brøndbys budget af begrænset karakter, men derfor kan en handel stadig komme på tale.

Ifølge Aftonbladet kom svenskeren til Dresden fra svenske Häcken i august 2019 for en pris på omkring 10 millioner svenske kroner (7 millioner danske kroner, red.). Og selv om han ikke har en frikøbsklausul i forbindelse med nedrykningen, vurderer B.T.s kilder, at en handel i sidste ende kan blive økonomisk realistisk.



En løsning kunne være en lejeaftale med en købsklausul, som tilfældet var med slovakiske Samuel Mraz, hvis Brøndby-dage virker talte.



En eventuel handel vil dog kræve lidt velvilje fra den tyske klub.

»Jeg har en kontrakt, så jeg kan ikke selv beslutte det på egen hånd. Jeg har mere at give, og jeg ved, hvad mine ambitioner er,« sagde Jeremejeff om sin fremtid til Aftonbladet i juni.



»Jeg lukker ikke døren for noget. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske,« lød det, da han blev direkte adspurgt om en tilbagevenden til Allsvenskan.

Jeremejeff har scoret fire mål i 23 kampe i den netop overståede sæson.