Superligaen er snart slut. Og mens vi venter på at få uddelt guld-, sølv, og bronzemedaljer, er det tid til at sætte Årets Hold.

Det har ikke været nemt, men sådan her ser det ud.

BTs ÅRETS HOLD



Der findes ikke et hold i Superligaen, der er gået færre mål ind på end Brøndby. Og det skyldes i hvert fald ikke, at modstanderne ikke har fået friløbere ned mod Frederik Rønnows mål. Men den snart forhenværende Brøndby-målmand har med sine reflekser sørget for flere af de redninger, der gør, at Brøndby har taget skridtet fra skyggen af FCK til solen.

Svenskeren var længe et svagt defensivt punkt hos Brøndby, og der var ofte plads bag Larsson, når han bragede frem for at bidrage offensivt. Det har han også gjort i denne sæson, hvor det er blevet til 10 oplæg og tre mål fra svenskeren. Men samtidig har han altså forbedret sig betragteligt defensivt og har været den store leder hos Brøndby i denne sæson.

Brøndbys hold har hentet masser af roser i år, men alligevel er store og ranglede Röcker gået en anelse under radaren. Man er lidt i tvivl om, hvad der er hans favorit-ben, eller om han reelt er udstyret med to støtteben. Men Röcker ved, hvornår han skal gå ind i en duel, hvordan han vinder den og hvor han skal placere sig. Den store tysker er Zornigers sikre kort i midterforsvaret.

Først brugte han et halvt år på at hjælpe Horsens med i Mesterspillet. Og efter en kort indkøringsfase har han styret det midtjyske midterforsvar med en ekstrem ro og et luftspil i NBA-klassen. Syv mål fra en midterforsvarer er i sig selv imponerende, men det er ikke Sannehs primære opgave. Det er at vinde hovedstødsdueller og nærkampe og løbe modspillere op. Det kan han.

Det er næsten en anelse imponerende, at Dal Hende ikke har lagt op til et eneste mål for FCM i denne sæson. Til gengæld banker han dem bare selv ind som wingback med 10 mål i alt. Dal Hende har med sin energi sørget for at være eksemplet at følge i FC Midtjyllands fysiske spillestil. Ofte bliver den første FCM-bold spillet op til hovedstødsduel omkring Dal Hende, og dermed har han altså haft en utrolig vigtig rolle i denne sæson.

14 oplæg, 94 nøgleafleveringer og 108 skabte chancer. Det er de tre statistikker, som Jakob Poulsen vinder i dette års Superliga. Poulsen er blevet 34 år, men han bevæger sig stadig som en ynglingespiller på banen. Næsten i hvert fald. Og gennem hele sæsonen har holdkammeraterne kunnet spille bolden til det centrale omdrejningspunkt, som ikke har ladet sig stresse af noget som helst.

Man fik en del glimt af talentet i sidste sæson, men i denne sæson er Mathias Jensen trådt op på taget af Superligaen. Herfra har han haft overblikket til at kunne strø om sig med korte og dybe afleveringer med stor præcision. Og det knækkende spark har givet mange målmænd problemer. 12 mål er flot for en central midtbanespiller, og han er nummer tre på listen over nøgleafleveringer og skabte chancer.

Når Tibbling mangler hos Brøndby, kan det mærkes. For mens mange af holdkammeraterne på midtbanen næsten har lige så store lunger som svenskeren, garnerer Tibbling det med sin langt mere kreative fodboldhjerne. Han har haft et konstant højt niveau, og modstanderne har bare svært ved at finde modsvar til en spiller, der ikke bare kan det ekstra, men samtidig også er villig til at løbe en meter længere end andre.

Det har bølget op og ned for Hany Mukhtar, som har haft sine ekstremt gode perioder, men bestemt også har gemt sig væk undervejs. Det endelige billede tegner til gengæld Mukhtar som en mand, der har været direkte involveret i 21 mål i denne sæson. Mukhtar har den mest frie rolle hos Brøndby, og når Mukhtar har været bedst, har Brøndby været bedst. En af ligaens dygtigste spillere.

Superliga-topscoreren kan man ikke komme udenom. At Kirkevold så samtidig er blevet det på et hold, der ikke skaber lige så mange chancer som topholdene i ligaen, gør det ikke mere imponerende. Kirkevold har vist råstyrke og et utroligt kraftfuldt spark. Den flotte sæson er tilmed toppet op med en imponerende rekord med mål i 11. kampe i træk i Superligaen.

Det blev kun til en halv sæson for Emiliano Marcondes, der strøg videre til Brentford i den næstbedste engelske række ved sit kontraktudløb. Men 17 mål og ni oplæg i 19 kampe gør ham umulig at komme forbi. Det var helt vildt, hvad Marcondes præsterede i sit sidste Superliga-halvår. Nåh ja, han løb også flest meter i snit pr. kamp. Marcondes var ekstremt vigtig for FC Nordsjælland.

ÅRETS TRÆNER

Brøndby-træneren kom med en helt specifik stil. Og det gælder både spillestil, interviewstil og mandskabsbehandlingsstil. Det har virket. For tyskeren har med sit faste koncept og sin tro på konceptet sørget for at tage masser af ansvar fra spillerne og føre det over til sig selv. Spil, som jeg siger, så skal det nok gå. Sådan har Zornigers filosofi været, og det ser ud til at have givet spillerne frihed til kun at tænke fremad.

FC Midtjylland-chefen har fået kritik for en del. Han blev kaldt mellemleder, da han kom, fordi mange mente, at de store beslutninger alligevel blev truffet over hovedet på ham. Men Thorup har med sit team fokuseret på at få puslespillet til at gå op med de brikker, han har fået til rådighed. Han mistede Rasmus Nissen, Alexander Sørloth og Filip Novak i vinter, men alligevel har han holdt guldkampen åben til det sidste.

ÅRETS SPILLER

Han er kun 22 år, men Mathias Jensen har været en mand på et hold af unge kometer. Det er helt utroligt, hvordan Jensen har spillet med autoritet og ført FC Nordsjælland-stilen helt ind på den centrale del af banen. Det er ikke overraskende, at et stort skifte kan være undervejs, og det er fuldt fortjent, at Mathias Jensen har fået anerkendelsen af at være med i VM-bruttotruppen.