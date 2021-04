Brøndbys Jesper Lindstrøm stod for udligningen til 2-2 hjemme mod AGF, der i to omgange smed en føring.

FC Midtjylland blev den store vinder, selv om Superligaens førerhold ikke spillede søndag.

Alle FCM's rivaler i ligaens top spillede nemlig uafgjort.

Således også den nærmeste forfølger, Brøndby, som spillede 2-2 hjemme mod AGF. Tidligere søndag spillede FC København 2-2 hjemme mod FC Nordsjælland.



Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Brøndby var på hælene i det meste af søndagens kamp, men hjemmeholdet kom tilbage fra både 0-1 og 1-2 mod AGF.

Med det uafgjorte resultat har AGF nu ikke vundet i otte kampe i træk, hvis man tæller pokalkampe med.

AGF begyndte dog bedst og kom foran 1-0 på et hjørnespark efter et kvarter.

Her headede Kevin Diks bolden i nettet, efter at den var blevet snittet videre af Patrick Mortensen.



Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Diks, som normalt spiller pladsen som højreback, var i dagens anledning placeret centralt på aarhusianernes defensive midtbane.

Det var et taktisk godt træk fra AGF-træner David Nielsen, som fik lukket Brøndbys normalt så farlige offensiv ned i lange perioder.

Brøndby-angriberen Andrija Pavlovic forsøgte sig med et hovedstød, men AGF-keeperen Kamil Grabara verfede den til hjørne.

Efter en halv time, hvor Brøndby havde fået bedre styr på kampen og sad på spillet, kom 1-1-udligningen.



Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

AGF-stopperen Sebastian Hausner tacklede Brøndbys midtbanespiller Morten Frendrup klodset i feltet.

Straffesparket tog Brøndby-anfører Andreas Maxsø sig knusende sikkert af, og så var der balance i regnskabet i den underholdende kamp.

AGF truede flere gange Brøndbys sårbare forsvar med dybe stikninger, som blandt andet gav Bror Blume en helt fri chance, men afslutningen blev sendt forbi.

Også Jesper Lindstrøm, der længe blev lukket godt ned, forsøgte sig, men bolden røg langt forbi mål.

I stedet slog AGF til med et mønsterangreb, og Albert Grønbæk dirigerede bolden ind ved forreste stolpe til 2-1 efter et perfekt indlæg fra backen Casper Højer Nielsen.

I anden halvleg stillede AGF sig længere tilbage på banen og forsøgte at forsvare føringen hjem.

Brøndby pressede på for en udligning, og der blev givet et par varselsskud fra Lindstrøm og Pavlovic, inden 2-2-scoringen kom.

Lindstrøm modtog bolden og vendte elegant rundt om en AGF-spiller og hamrede med venstrebenet bolden i nettaget efter 71 minutter.

Brøndby-forsvarsspilleren Anthony Jung var kort efter tæt på at score efter et hjørne, men tyskeren sparkede bolden over mål.

Der var løse chancer i begge ender, men ikke flere mål.

Til gengæld modtog Brøndbys indskiftede midtbanespiller Tobias Børkeeiet en udvisning efter to gule kort i samme sekvens i overtiden.

Med det ene point er Brøndby på andenpladsen med 46 point efter 25 kampe. FC Midtjylland, som mandag gæster Randers FC, topper tabellen med 49 point for en kamp færre.

AGF er placeret på fjerdepladsen med 39 point.

/ritzau/

