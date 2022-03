Tre mål, to straffespark og ét rødt kort.

En solrig søndag i Aalborg i marts blev forvandlet til et sandt mareridt for Brøndbys danske mestre, der blev spillet ud af banen af et veloplagt AaB-mandskab, der tromlede hen over gæsterne med hele 3-0.

Nedsmeltningen var total efter pausen, da Brøndbys norske forsvarsspiller Henrik Heggheim glemte, at han ikke var målmand og fik direkte rødt kort, da han forhindrede en AaB-scoring med hånden.

»Jeg har ikke set det. Jeg får at vide, han prøver at tage bolden med hånden, det er selvfølgelig en dum aktion. Det er nok en refleksaktion, kunne jeg forestille mig,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen om det røde kort.

Han lægger sig fladt ned efter Brøndbys præstation.

»Det var vel alt, der gik galt. Der var ikke meget, der lykkedes for os, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var fra kampens start, at vi ikke fik vist det udtryk, vi gerne ville. Det var en dårlig præstation. Det må vi erkende. Vi taber til et hold, der er markant bedre. De vinder fuld fortjent. Aalborg spiller en god kamp, men vi spiller også en kamp, der er under det, jeg har set i andre kampe, og som jeg ville forvente,« siger Frederiksen.

Brøndby har været igennem en vanvittig resultatmæssig optur, og nederlaget var det første siden midten af september sidste år.

»Vi har spillet nogle okay kampe, men alle kampe har været tætte. I dag gør vi det svært for os selv, vi begår to straffespark og får et rødt kort, der gør det svært at komme tilbage i kampen. På den måde bliver det op ad bakke for os,« siger Frederiksen om nedsmeltningen mod AaB og tilføjer:

»Vi skal finde et bedre niveau i slutspillet, det er der ingen tvivl om, ellers bliver det et hårdt slutspil for os.«

Efter nederlaget har Brøndby hele otte point op til FCK på førstepladsen, mens FCM er to point foran på andenpladsen. Nederlaget til AaB betyder, at nordjyderne nærmer sig Brøndbys tredjeplads og er nu kun to point efter de danske mestre.