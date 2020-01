Han har været en af Brøndbys allerbedste spillere i det seneste års tid. Men nu ser Dominik Kaiser ud til at være på vej væk fra klubben øjeblikkeligt.

Den dygtige tyske midtbanespiller har kontraktudløb til sommer, og selvom der har været forhandlinger om en forlængelse, ender det ikke sådan.

Den 31-årige midtbanespiller er ifølge B.T.s oplysninger i den grad på vej til Hannover - sådan helt fysisk.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For han skulle ankomme med et tog i byen i disse timer, og så er det forventningen, at han vil få styr på de sidste detaljer og gennemføre et lægetjek, inden han skriver under på en kontrakt, der sender ham øjeblikkeligt til 2. Bundesliga-klubben. Til gengæld scorer Brøndby et mindre millionbeløb.

Også tyske Bild skriver, at Dominik Kaisers skifte til Hannover 96 kører på skinner.

»Dominik Kaiser fra Brøndby kommer også til Hannover 96 og er på vej til Hannover,« skriver mediet på Twitter.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, har tidligere talt om forhandlingerne med Dominik Kaiser, og her lagde han vægt på, at der også skulle være økonomisk idé i at holde på midtbanemanden.

»Selvfølgelig vil vi strække os langt for at beholde ham. Kaiser har vist sig at være præcis den spiller, man håbede på, da man signede ham.«

»Gevinsten er til at få øje på nu, men vi skal også kigge på det fulde billede og den plan, som vi har lagt ud, hvor det handler om at have en konkurrencedygtig trup, men også et Brøndby i balance,« sagde Carsten V. Jensen