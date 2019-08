I første halvår af 2019 tabte selskabet bag Brøndby 11 millioner kroner mere end forventet.

Det fremgår af et regnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Her kan man se, at det samlede underskud for første halvdel af året blev på 41,7 millioner kroner.

Det betyder også, at Superligaklubben nu på samme måde forventer et endnu mere blodrødt regnskab for hele året.

I selskabsmeddelelsen, der er lagt frem, kan man se, at Brøndby nu forventer et minus på 63-73 millioner kroner for hele 2019.

Tidligere var forventningen for hele året et minus på mellem 40 og 50 millioner kroner.

Ifølge Brøndby skyldes det først og fremmest, at man ikke længere forventer en transferindtægt.

'Justering af forventningerne til årets resultat skyldes primært en forskydning af budgetterede transfers samt omkostninger relateret til ændringer i det ledelsesmæssige setup,' skriver klubben:

'Brøndby IF forventer således ikke længere at realisere transfergevinst i sommerens transfervindue.'

I den første halvdel af året forklarer klubben, at man faktisk har haft den største omsætning i forhold til sponsorer og partnere siden 2010.

Til gengæld var der et fald i både tv-indtægter og entreindtægter.

Brøndby ligger i øjeblikket nummer tre i Superligaen med 13 point for de første syv kampe.