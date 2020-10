Ifølge B.T.s oplysninger har Celta Vigos Emre Mor været i tema hos Brøndby tidligere i dette transfervindue.

Denne sommer kiggede Mor ind i en usikker fremtid, da han vendte retur til Celta Vigo efter et lejeophold hos græske Olympiacos. Meget tydede på, at han var en færdig mand i Celta Vigo. Og det var i den forbindelse, at Brøndby så et uforløst potentiale i dansk-tyrkeren.

Men dét blev ved idéen, for der var flere faktorer, der lige nu skabte dårlig timing for et potentielt samarbejde.

Først og fremmest er Emre Mor en yderst vellønnet herre i Celta Vigo på et niveau, Brøndby ville have svært ved at følge med på.

Og så begyndte skuden at vende for Mor på banen med gode præstationer, der allerede har givet ham fint med spilletid for Celta Vigo i den indeværende sæson.

Der var ellers flere tråde, der passede godt med et Mor-skifte. Brøndbys fodboldirektør, Carsten V. Jensen, kender Emre Mor særdeles godt fra deres fælles tid i FC Nordsjælland, og Jensen var med til at sende Mor til Dortmund i 2016.

Siden skiftet til Tyskland røg Mor til Celta Vigo, hvor han ikke fandt sig til rette umiddelbart. Men efter udlejninger til Galatasaray og Olympiacos lader det til, at den 23-årige dribler har fået ny vind i sejlene.

Men måske er det sidste ord om Mor og Brøndby ikke skrevet i en nær fremtid, hvis det faktum skulle ændre sig.

Mor har kontrakt med Vigo frem til 2022.