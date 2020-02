Den dér duel efter cirka 75 minutters spil blev rigtig dyr for Brøndby.

I sidste ende måtte holdet fra Vestegnen vende tilbage med et nederlag, og spørger man Kevin Mensah, der blev dagens skurk ved at begå straffesparket, der gav AaB-sejren, var det en stor fejldom.

»Jeg synes overhovedet ikke, at der var straffe. Det kan der ikke være tvivl om, men vi skal videre, selvom vi taber på et forkert dømt straffe,« sagde Kevin Mensah efter kampen og luftede sin irritation.

»Vi taber en kamp på et f***ing straffe, det er jeg selvfølgelig træt af.«

Brøndby-anfører Andreas Maxsø mener, at der var tale om et tyndt straffespark søndag. Foto: Henning Bagger

Derefter gengav han sin version af de få sekunder, der kostede Brøndby pointene på udebane mod AaB.

»Pallesen (Kristoffer, red.) er i en situation, hvor han kan sparke. Jeg forsøger at genere ham så meget som muligt uden at flæske ham inde i feltet. Jeg sætter mit ben ned for at forstyrre ham,« forklarer Kevin Mensah, der gik en tur i dommerrummet, inden han svarede pressens spørgsmål.

»Nu har jeg set den igen med dommeren, derinde. Enten ser det ud som om, at han sparker i jorden, eller at jeg er på bolden først. Der er overhovedet ikke nogen tvivl.«

Var dommerne enige i det?

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, var utilfreds efter kampen mod AaB. Foto: Henning Bagger

»Jeg tror aldrig, at man bliver enig, når man nørder fodbold. Det er mit svar,« sagde Kevin Mensah og grinte en smule, da han fik stillet spørgsmålet.

Anfører Andreas Maxsø syntes også, at straffesparket var tyndt, men cheftræner Niels Frederiksen også mente, at der var tale om en fejldom.

»Det er for ringe forsvarsspil af os på de to første mål, og så bliver der dømt et straffespark, som ikke er der. Det er en del af spillet, det kommer man ud for nogle gange. Sidste weekend tror jeg, at vi begik et, som ikke blev dømt. Denne weekend blev der så dømt et imod os, der ikke blev begået,« sagde Niels Frederiksen.

Alligevel mente han ikke, at Brøndby havde fortjent sejren.

»Jeg kan ikke stå at sige, at jeg synes, at det er ufortjent, at Aalborg vinder. Det kan jeg ikke sige. Men jeg synes godt, at vi kunne have fortjent at få noget med herfra… Vi skal også kigge indad,« fortalte han.

Efter kampen erkendte kampens dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen ifølge Viasats Joachim Boldsen, at der ikke skulle have været straffespark.

Straffesparket blev scoret af Lucas Andersen og gav en 3-2-sejr til AaB.

I den kommende runde skal AaB møde FC København, mens Brøndby skal dyste med Lyngby.