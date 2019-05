Brøndby-legende Dan Anton Johansens rockbar er gået konkurs.

Der er tale om det kendte rockspillested High Voltage, der ligger i det indre København, som 39-årige Dan Anton Johansen ejer 50 procent af. Han er også direktør for rockbaren.

Ifølge Børsen er det Sø -& Handelsretten i København, 'der har taget selskabet under konkurs.'

Avisen skriver, at den samlede gæld endnu ikke opgjort, men der skulle være tale om et mindre millionbeløb. Det oplyser advokat Nicolai Dyhr fra Horten, som er blevet valgt som kurator, til avisen.

Der var 30 ansatte i selskabet, og der arbejdes på at få videreført rockklubben.

»Jeg arbejder på at sælge stedet bedst muligt. Alt har interesse, bare det er inden for lovens rammer og i orden,« siger Nicolai Dyhr, der håber på at køre videre med stedet som rockklub.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Dan Anton Johansen, som er en kultfigur for Brøndby IF-fans efter hans otte sæsoner på klubbens superligamandskab.

Fra 1998 til 2006 spillede den tidligere forsvarsspiller 189 kampe i Superligaen for Brøndby, og var med til at vinde to guldmedaljer og seks gange sølv.