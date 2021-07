Den danske mesterklub Brøndby præsenterede lørdag den nye spillertrøje, og samtidig kunne klubben fortælle, at der er indgået en ny aftale med trøjesponsoren Hummel.

Det er en aftale, som er historisk stor for klubben, meddeler den.

»Tilbage i 1986 indgik Brøndby IF sit første trøjesponsorat med hummel. I dag, et år før den nuværende aftale stod til at udløbe, har man indgået en ny historisk stor aftale med hummel, som løber til sommeren 2027,« skriver Brøndby.

Klubben har siden den første aftale med Hummel haft andre mærker som Adidas, men har siden 2012 igen været partner med Hummel.

Brøndby har sikret sig en historisk aftale med Hummel. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby har sikret sig en historisk aftale med Hummel. Foto: Liselotte Sabroe

Med den nye aftale vil samarbejdet komme op på 25 år.

»Brøndby IF og hummel har et tæt og strategisk partnerskab, som startede allerede tilbage i 1986, hvor den første aftale mellem vores to brands blev indgået. De mange år, som er gået siden da, har budt på mange fantastiske oplevelser af såvel op- og nedture,« siger Brøndbys direktør, Ole Palmå, og fortsætter:

»Hummel var med til vores første europæiske kamp i 1986, ligesom de var med, da vi vandt 5-0 over Frankfurt, og da vi tabte til Roma. De var også med, da Lebogang Phiri scorede i Horsens, og da vi vandt pokaltitlen i 2018 og mesterskabet i den forgangne sæson. Og da corona ramte Danmark sidste forår, viste hummel sig som en forbilledlig strategisk partner, da de var med til at gøre vores Aldrig Alene-trøjer til virkelighed.«

Brøndby åbner sin Superliga-sæson søndag med en kamp i Aarhus mod AGF.