Én ung mand er over det hele i Brøndby.

Jesper Grænge Lindstrøm udlever netop nu drømmen for ikke blot sig selv, men også alle klubbens fans og sin familie. Som en sand Brøndby-dreng, der er født og opvokset på Vestegnen og stadig bor hjemme hos de gamle i lejligheden i Brøndby Strand.

Som en kæmpe succes fra det udskældte Masterclass.

I weekenden lavede han et drømmemål i sin startdebut for klubben, og torsdag var den blot 19-årige offensivspiller ham, der skabte forløsningen på Brøndby Stadion, da han på blot en halv time lynede to gange i den forlængede spilletid og sendte sit hold videre i Europa League-kvalifikationen med sejr over Lechia Gdansk.

Jesper Grænge Lindstrøm, der også blot kaldes ’Jobbe’, er på vej mod stjernerne i fodboldkredse og har skabt en enorm stolthed i den store Brøndby-familie.

»Der har i den sidste uge været en enorm hype om ’Jobbe’, og han er helt høj, og det er vi selvfølgelig også. Men mens han hurtigt kommer ned på jorden og fokuserer på den næste opgave, går vi i familien rundt med armene i vejret, hver gang vi ser ham spille. Brøndby betyder alt for vores familie, med eller uden ’Jobbe’ på holdet, men det er da ekstra stort i øjeblikket,« siger Benjamin Grænge, der er en af fem i søskendeflokken.

Storebror Ollie Grænge tilføjer:

»Det er sgu overvældende. Der er en grund til, at vi har stået og fulgt ham, siden han startede på klubbens U12-hold. Vi har altid troet på, at han kunne blive til noget stort, og så er det bare fedt at se det ske, men vi er bevidste om, at det hurtigt kan gå ned igen,« siger Ollie Grænge, der bestemt ikke kan mærke, at succesen skulle stige lillebror til hovedet.

»Vi fjoller sgu lige så meget som før, så nej, der er intet, der har ændret sig. Man kan godt se, at folk interesserer sig for ham. Før var det bare mine venner og store netværk, der kendte til ham, men nu er det både hr. og fru kakkelovn og unge børn. Da han blev student for en måned siden, spiste vi ude sammen i familien, og der var nogle piger, der stod op ad et plankeværk og skreg hans navn op. Det er sgu meget sjovt.«

Ollie Grænge er en af årsagerne til, at Jesper Grænge Lindstrøm selv er blevet Brøndby-fan.

»Vi boede fem børn og to voksne i en fireværelses lejlighed, så Karina og far måtte sove i stuen, og ’Jobbe’ havde ikke noget værelse, så han måtte sove på skift på vores værelser. Så var han lidt hos mig og lidt hos de andre. Og når han sov hos mig, sang jeg Brøndby-sange for ham.«

Hverken Benjamin eller Ollie Grænge er altså blodrelaterede brødre til Jesper Grænge Lindstrøm, der som seksårig var den yngste af alle børnene til at indstille sig på et nyt liv med en ny og større familie.

...Det er vores alles drøm, der er gået i opfyldelse. Og ender det med, at han spiller i Hobro om nogle år, er det også ok. Alt fra nu af er en bonus Benjamin Grænge

Benjamin og Ollies biologiske far, Lennart Grænge, fortæller, at de i Brøndby-kometens barndom brugte netop klubben fra Vestegnen til at få styr på ham.

»Jeg har opdraget ham med Elmander-loven. Hvis vi bad ham om at gøre noget, som han ikke ville, så hev jeg Elmander-loven frem.«

»Johan Elmander var jo en stjerne, og ’Jobbe’ havde ikke en pløk i kajen dengang, så han rettede hurtigt ind for ikke at ødelægge noget for klubben, hvis jeg advarede ham mod at bryde Elmander-loven,« forklarer Lennart Grænge, der ser sig selv som en af to fædre til Brøndby-spilleren, der nu er i en stor familie, hvor man ikke kan undvære hinanden.

»Han er også min søn. Hans rigtige far og jeg har det skidegodt sammen. Selvfølgelig var der startvanskeligheder, da vi bragte familierne sammen, men nu fungerer de supergodt sammen, og Jesper har lige lovet sine søskende en tur til landskampen i Irland. Os forældre har han ikke lovet noget, selv om det er os, der har vasket alle hans sure underbukser, men det er i orden. Vi mangler sgu ikke noget,« lyder det humoristisk fra Lennart Grænge, der sammen med konen og flere af børnene igen i år er ude at lave frivilligt arbejde ved Brøndby Cup.

Ikke alt har været lige så lyst, som det tegner sig i øjeblikket for Jesper Grænge Lindstrøm. For få år siden i de tidlige teenageår skød holdkammeraterne og modstanderne hurtigere i vejret, og det gik ham så meget på, at der var store bekymringer.

»Der var et tidspunkt omkring U14-tiden, hvor vi tænkte, om han overhovedet havde lyst mere. I den periode blev han skiftet ud som den første, selv om han gjorde det godt, og når han spillede dårligt, blev han også skiftet ud. Det er rimeligt nok, når man spiller dårligt, men det tog momentum ud af ham, at det også skete, mens han spillede godt,« siger Ollie Grænge.

I Brøndby var de dog ikke nær så nervøse for talentet som familien, forklarer far Lennart Grænge.

»Han voksede ikke rigtig, og vi var lidt bekymrede. Lige pludselig var han ikke den bedste og hurtigste længere, men der var ikke andre, der var nervøs ud over os. Klubben sagde, at den havde fuldt styr på det, og at det nok skulle komme.«

Jesper Grænge Lindstrøm Alder: 19 år

19 år Position: Midtbane

Midtbane Højde: 181 cm

181 cm Vægt: 63 kg

63 kg Tidligere klubber: B70 Taastrup

B70 Taastrup Landskampe: 3 kampe på U19-landsholdet

Det gjorde det. I sommeren 2019.

Og selv om det skulle fuse ud, er det ikke noget, der kan få familien stolthed til at krakelere, forklarer Benjamin Grænge.

»Det er vores alles drøm, der er gået i opfyldelse. Og ender det med, at han spiller i Hobro om nogle år, er det også ok. Alt fra nu af er en bonus.«