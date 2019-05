Brøndbys Joel Kabongo er netop blevet opereret for den korsbåndsskade, han pådrog sig i opgøret mod FC Midtjylland sidst i april.

Det oplyser Brøndby på deres hjemmeside.

Operationen gik som forventet for den 21-årige midtstopper, der nu skal igennem en helingsperiode, inden han kan starte genoptræningen.

Tidligere blev det meldt ud, at den talentfulde forsvarsspiller ville være ude resten af året, men nu oplyser klubben, at Kabongo først ventes at være tilbage i foråret 2020 - altså tidligst den 1. marts 2020.

»Jeg frygtede det værste, og det er desværre blevet bekræftet. Nu venter der en lang periode på sidelinjen, og det bliver svært, for som fodboldspiller vil man godt bare spille fodbold,« sagde Joel Kabongo til klubbens hjemmeside efter sin scanning.

Det var i opgøret mod FC Midtjylland den 22. marts, at Brøndby-kometen faldt til jorden. Her vred han knæet i en duel mod Franck Onyeka, og det var med det samme tydeligt, at han var i store smerter.

Og som om det ikke var nok, blev Kabongo så tabt fra båren, da han skulle bæres fra banen.

Den 21-årige stopper har været inde og ude af holdet gennem hele sæsonen, men har alligevel spillet 15 superliga-kampe i denne sæson.