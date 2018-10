Det er slut med at rotere for meget i Brøndby. Og meget tyder på, det er unge Joel Kabongo, som Alexander Zorniger sætter sin lid til.

»Jeg føler, vi nede bagved har fået god struktur. Selvfølgelig bytter vi lidt rundt, men når jeg spiller, synes jeg, jeg tager chancen. Der er selvfølgelig ting, jeg altid kan gøre bedre, og som jeg også arbejder på hver dag. Det er fedt at have fået chancen denne sæson,« siger den 20-årige midtstopper.

Han har været igennem lidt af hvert denne sæson. I Superligaen har han i omkring halvdelen af kampene fået fuld spilletid.

I Europa League-kvalifikationen var han ikke med i første opgør mod Spartak Subotica, og i returkampen blev det en kort fornøjelse, da Joel Kabongo fik direkte rødt kort og blev sendt i bad efter blot 11 minutter.

Brøndby IFs Joel Kabongo (24) og OBs Mathias Jørgensen (25) under Superliga kampen mellem Brøndby IF og OB på Brøndby Stadion, mandag den 22. oktober 2018. Kampen ender 1-1. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby IFs Joel Kabongo (24) og OBs Mathias Jørgensen (25) under Superliga kampen mellem Brøndby IF og OB på Brøndby Stadion, mandag den 22. oktober 2018. Kampen ender 1-1. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

De sidste to Superliga-kampe har Alexander Zorniger valgt at satse på den 20-årige midtstopper, der efter kampen mod OB følte, han viste, at tyskeren kan stole på ham.

»Jeg føler, vi vinder vores dueller. Vi taber den sidste, men jeg synes, jeg har vist mig godt frem i hvert fald i den offensive del. Den er der ikke helt i dag desværre, men i de andre kampe synes jeg, det er gået fint,« siger Joel Kabongo.

Han kæmper mod Paulus Arajuuri, Hjörtur Hermansson og Benedikt Röcker om spilletiden, og Joel Kabongo har da også kunnet mærke, at der har været et ekstra pres.

»Der er altid pres på, alle vil gerne spille. Du bliver nødt til at præstere, og det kan jeg egentlig meget godt lide, for så bliver du nødt til virkelig at oppe dig hver gang. Du ved, du ikke bare spiller hver kamp. Jeg kan godt lide den hårde konkurrence, der er i Brøndby,« siger Joel Kabongo, der kalder det en lille eksamen, hver gang han træder ind på grønsværen.

Joel Kabongo føler, han har grebet chancen, når han har fået den. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Joel Kabongo føler, han har grebet chancen, når han har fået den. Foto: Mads Claus Rasmussen

At han trives godt i konkurrencemiljøet, lægger han ikke skjul på. Det lyder ofte, at tillid og fast spilletid er med til at opbygge spillere.

En præmis, Joel Kabongo køber, men samtidig rammer det ham ikke hårdt at blive sat af.

»Selvfølgelig vil man gerne spille hver gang, så man kender rutinen hele tiden, men jeg tror, det er sundt for alle, at hvis man ikke præsterer den ene kamp, ryger man ud. Man skal virkelig være koncentreret hvert eneste minut til kamp og træning. Det tror jeg, er godt for alle,« siger den 20-årige midtstopper. der ligesom resten af Brøndby-mandskabet langt fra var tilfreds over det uafgjorte resultat mod OB.

Fynboernes udlignende mål kom ikke lang tid efter, Brøndby havde bragt sig foran. Og det er ikke godt nok, understreger Joel Kabongo.

Brøndby-spillerne i rundkreds efter kampen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby-spillerne i rundkreds efter kampen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er et hjørnespark, og så får vi den væk, men de får chancen for at lægge den ind igen. Så står vi forkert i feltet, og det er sgu noget rigtig lort,« siger Joel Kabongo med en tydelig ærgrelse.

Han synes selv, han fungerede godt ved siden af Hjörtur Hermansson. Og helt generelt mener Joel Kabongo, at alle Brøndbys forsvarsspillere, der i denne sæson har fået kritik, er gode til at spille sammen. Men han lægger ikke skjul på, at han meget gerne ville have haft alle tre point på kontoen mandag aften.

»Selvfølgelig er vi meget frustrerede lige nu. Vi føler selv, vi skulle have vundet denne her kamp, især når vi har bolden hele tiden. Det er rigtig hårdt lige nu. Vi gik virkelig efter sejren, og det var vigtige tre point. Nu må vi tage det ene point, og så må vi være klar til næste kamp,« siger Joel Kabongo.

Og det er noget af et program, der venter de blå-gule de næste par uger. Først venter FC Midtjylland i Herning, og efterfølgende er det FC København og AGF, som Alexander Zornigers tropper byder op til dans på Brøndby Stadion.