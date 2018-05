Den tidligere borgmester i Brøndby Kjeld Rasmussen, som døde lørdag, bliver hyldet i forbindelse med mandagens hjemmekamp mellem Brøndby og AaB.

»Efter aftale med hans familie vil han blive mindet med 30 sekunders stilhed og 30 sekunders klapsalver. Det vil ske lige inden kickoff,« siger Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby IF, til BT.

Klubben oplyser også, at Kjeld Rasmussen nærmeste familie vil komme og se kampen på Brøndby Stadion, som vil være den sidste af slagsen i denne sæson i Superligaen.

Kjeld Rasmussen var, udover at være Danmarks længstsiddende borgmester med 39 år på posten i Brøndby, også fodboldklubbens første formand i 1971-72. Herefter tog Per Bjerregaard, der er tidligere formand og direktør i Brøndby, over.

Per Bjerregaard mener ikke, at der havde været en storklub i Brøndby uden Kjeld Rasmussen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Han har betydet utroligt meget for Brøndby som helhed, fordi han har formået at skabe en by, hvor idræt er vigtig. Danmarks Idrætsforbunds hovedsæde ligger her. DBU ligger her. Der er en stor fodboldklub her. Der er masser af sport. Uden ham havde der ikke været en storklub i Brøndby,« siger Per Bjerregaard til BT.

Brøndby snublede lige før målstregen, da de fredag spillede 2-2 mod Horsens og dermed mistede førstepladsen til FC Midtjylland med én kamp tilbage af sæsonen.

»Det ville have betydet meget for Kjeld at se Brøndby vinde mesterskabet. Han kom også til de sidste hjemmekampe. Jeg tror, at det var godt for ham, at han ikke så kampen forleden. Han var en vindertype,« siger Per Bjerregaard.

Brøndby kan stadig nå at blive mestre, hvis klubben slår AaB på mandag, og FC Midtjylland samtidig taber point til AC Horsens ved enten at tabe eller spille uafgjort.

Kjeld Rasmussen blev 91 år. Han efterlader sig hustru, børn og børnebørn.