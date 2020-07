Brøndby havde en klar målsætning for denne sæson: Klubben skulle i top-3 og have medaljer.

De ambitioner døde dog definitivt efter sidste spillerunde, men det får ingen konsekvenser.

Derfor er Niels Frederiksen også cheftræner i næste sæson – i hvert fald som situationen ser ud 'pr. i dag'.

Sådan lyder det fra fodbolddirektør Carsten V. Jensen i dette interview, hvor han også fastslår, at han er godt tilfreds med sæsonen, selv om Brøndby altså ikke formår at opfylde sin egen målsætning.

Får det nogen betydning, at I ikke når jeres målsætning om top-3?

»Næh, ikke umiddelbart. Det er sådan, det er i sport. Man kan ikke forudsige alt, og det er sjældent, at det lige præcis går, som præsten prædiker. Men det er ikke det samme, som at man ikke skal være ambitiøs. Så nej, det får ikke umiddelbart nogen stor betydning i den store plan,« siger Carsten V. Jensen.

Hvordan vil du betegne jeres sæson, når I ikke indfrier målsætningen?

»Der er jo andre ting end det. Som du nok er klar over, hvis du ellers har fulgt lidt med, så har vi skullet spare penge, sælge spillere og implementere en ny plan, hvor vi har gjort stor brug af egne spillere, og på mange af de parametre er det bare gået rigtig, rigtig godt. Og derfor kan man sige, at i den store sammenhæng, så har det været et godt år og en god sæson for at have en langtidsholdbar klub. Men målt alene på, om vi ramte den tredjeplads, som vi sigtede efter, der kan vi konstatere nu, at det gjorde vi ikke. Og så er det det. Vi kan ikke spille sæsonen om.«

Så selv om den sportslige målsætning ikke bliver indfriet, så synes du, det har været en god sæson?

»Ja, det har det været. For der er noget, der er vigtigere end det umiddelbare. Vi kan jo ikke blive ved med at levere underskud i den størrelsesorden, som vi gjorde sidste år. Derfor skal der laves en plan, som hænger sammen, og der har vi taget nogle gode skridt. Og derfor på den lange bane har det været en okay tilfredsstillende sæson. Jeg er ikke ovenud lykkelig, du skal forstå tingene i en sammenhæng. Det er okay – vi har fulgt den plan, vi har lagt. Det er vi tilfredse med. Men vi kan ikke kontrollere alt.«

»Du kan jo sætte det sådan op, at hvis nu vi havde holdt fast i alt, hvad vi havde af omkostninger og spillermateriale og så videre – ikke at det havde givet nogen garantier – så havde vi da med sikkerhed brugt mange flere penge, end vi skulle. Og så – uden sikkerhed for en tredjeplads – så havde det igen betydet, at vi igen kunne se ind i et større underskud osv.«

»Derfor er det, jeg beder dig om at se perspektivet i, at det ikke alene handler om uden konsekvenser at ramme en tredjeplads. Det handler om, at vi arbejder efter den plan, der er lagt, og så er det bare sådan i sport, at ikke alt er givet, men derfor har vi lov til at være ambitiøse omkring vores ting og sigte højere, end der hvor vi umiddelbart har ligget det meste af sæsonen – nemlig nummer fire. Så hvis ikke man anerkender, at man skal være ambitiøs og sigte højere end der, hvor man er, så skal man ikke være i sport. Det er ikke det samme, som at det lykkes altid. Det håber jeg, du kan se.«

Ændrer en kikset målsætning på dine planer for transfervinduet?

»Nej, under ingen omstændigheder. Vi har jo en plan, der hænger sammen nu, og vi har kontrol over de ting, vi foretager os. Så nej, det har ingen indflydelse.«

Får det betydning for Niels Frederiksen, at han ikke fører holdet i top-3?

»Nej.«

Så er Niels Frederiksen også Brøndby-træner, når næste sæson starter op?

»Pr. i dag, ja. Men kender du fremtiden? Altså… Der kan jo falde sten ned fra himlen eller noget andet. Men pr. i dag, ja. Selvfølgelig er han det.«

Okay... Hans fremtid er jo noget, der bliver spekuleret meget i?

»Men igen. Jeg kan ikke svare anderledes, end det jeg gør. Det får ingen betydning for Niels. Og ja, med det landskab, jeg har foran mig i dag – lige nu og her pr. i dag – så ja, det er han. Selvfølgelig,« siger Carsten V. Jensen.