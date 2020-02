DBUs disciplinærinstans kan meget vel gå ind og efterbehandle kampen mellem OB og Brøndby.

I anden halvleg blev Brøndby-målmand Marvin Schwäbe ramt af kasteskyts fra OBs fans bag målet.

»Det var et af de der små Underberg-glas, som blev kastet i hovedet på mig. Det er ikke normalt som målmand at blive ramt, men det er heller ikke noget, jeg vil tude over nu. Jeg afleverede det til dommeren efter kampen, og så må han tage den videre derfra,« siger Marvin Schwäbe.

Cirka 10 minutter inde i opgøret fandt Brøndbys Simon Hedlund en 15 cm. lang og spids pløk på banen, og den blev afleveret til fjerdedommer Mads-Kristoffer Kristoffersen. Pløkken var på bragt ind på banen for at holde et reklamebanner i midtercirklen på plads inden kampen.

Marvin Schwäbe lod sig dog ikke slå ud af kasteskytset og fik holdt rent bur.

»Som målmand og forsvarsspiller er et clean sheet altid godt. Vi arbejder hårdt, og man kunne se, at defensiven sad, som den skulle, og offensivt scorede vi to gange, så det var en fin kamp,« siger han og tilføjer:

»Vi har et yngre hold nu, men der er ikke noget ved vores præstation, der gør, at man skulle savne noget. Tre gode spillere i Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser har forladt os, men vores præstation i dag er det bedste svar på det hele.«

Brøndby vandt kampen med 2-0.