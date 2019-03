Syv hold. Tre pladser.

Når klokken bliver lidt i 19 på søndag, har vi svaret på et af de spændende spørgsmål i årets Superliga: Hvem har fået en billet til den eftertragtede top-6, og hvem skal kæmpe for at undgå nedrykning?

Tre hold - FCK, FCM og OB - er sikre på en plads i den sjove halvdel.

Brøndby IF, Esbjerg, Randers, FC Nordsjælland, AaB, AGF og AC Horsens kæmper om de sidste tre pladser.

Stillingen i Superligaen efter 25 runder Holdenes målscore står angivet i parentes. 1. F.C. København, 58 point (+40)

2. FC Midtjylland, 57 point (+35)

3. OB, 39 point (+3)

4. Brøndby IF, 35 point (+2)

5. Esbjerg fB, 35 point (-4)

6. Randers FC, 34 point (-4)

7. FC Nordsjælland, 33 point (+2)

8. AaB, 33 point (+1)

9. AGF, 31 point (-1)

10. AC Horsens, 31 point (-12)

11. SønderjyskE, 28 point (-6)

12. Vendsyssel, 22 point (-16)

13. Hobro, 21 point (-21)

14. Vejle Boldklub, 20 point (-19)

Både FCK og FCM møder i sidste runde hold, der er sikre på en plads i nedrykningsspillet i form af Hobro og SønderjyskE.

Opgørene for holdene, der kæmper om top-6, ser ud som følger:

AaB - AGF

- Vendsyssel - FC Nordsjælland

OB - Randers FC

Esbjerg fB - Vejle

- Vejle AC Horsens - Brøndby IF

Rækkefølgen i forhold til de endelige pladser bliver afgjort ud fra følgende rækkefølge: antal point, målscore, antal scorede mål. Står det stadig lige, kigges der på indbyrdes opgør.

Der er selvsagt meget på spil, og her følger et overblik over de mulige scenarier, og hvordan de enkelte hold ender i top-6.

Brøndby kan med en sejr sikre sig en stensikker plads i top-6. Uafgjort kan også være nok, og klubben kan faktisk også tåle at tabe. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Brøndby kan med en sejr sikre sig en stensikker plads i top-6. Uafgjort kan også være nok, og klubben kan faktisk også tåle at tabe. Foto: Anders Kjærbye

Brøndby IF

Sejr: Klubben fra Vestegnen kan afgøre det selv. Vinder Martin Retovs tropper i Horsens, er pladsen sikret.

Uafgjort: Brøndby kan også nøjes med ét point. Brøndby kan dog blive skubbet ud af top-6, hvis tre af følgende fire vinder: Esbjerg, Randers, FC Nordsjælland, AaB. Sidstnævnte skal dog vinde med to for at kunne skubbe Brøndby ud. Lige nu har AaB en målscore på +1, og Brøndbys er på +2. En sejr på ét mål til AaB vil dermed ikke være nok, da antal scorede mål i tilfælde af samme målscore så tæller - og her fører Brøndby.

Nederlag: Taber Brøndby, kan klubben komme i problemer, hvis tre af følgende fire ting sker: Esbjerg får mindst ét point mod Vejle, Randers vinder, FC Nordsjælland vinder, AaB vinder.

Esbjerg kan også selv afgøre, om de skal i top-6. Foto: John Randeris Vis mere Esbjerg kan også selv afgøre, om de skal i top-6. Foto: John Randeris

Esbjerg fB



Sejr: Også Esbjerg kan afgøre det selv. Vinder klubben over Vejle, er top-6 sikret.



Uafgjort: Ligesom Brøndby kan også Esbjerg nøjes med et enkelt point. Dog kan klubben blive skubbet ud, hvis tre af følgende fire vinder deres opgør: Randers FC, AaB, FC Nordsjælland, Brøndby. Så vil Esbjerg have den dårligste målscore blandt de implicerede hold. Dermed vil de trække det korteste strå i tilfælde af pointlighed med FC Nordsjælland og AaB.



Nederlag: Et nederlag kan også gå an for Esbjerg, der dog her overlader deres skæbne til konkurrenterne. Klubben ender i nedrykningsspillet, hvis to af følgende tre muligheder sker: FC Nordsjælland vinder, AaB vinder, Randers FC får minimum uafgjort.

Vinder Randers søndag, er pladsen i den sjove halvdel sikret. Foto: Henning Bagger Vis mere Vinder Randers søndag, er pladsen i den sjove halvdel sikret. Foto: Henning Bagger

Randers FC



Sejr: Tre point er lig med top-6 for Randers, der ligesom Esbjerg og Brøndby IF har skæbnen i egne hænder.



Uafgjort: Ét point kan være nok, hvis Esbjerg taber, samtidig med at både FC Nordsjælland og AaB vinder. Får Esbjerg ét point, samtidig med at enten FC Nordsjælland eller AaB vinder, er det farvel til Randers i top-6.



Nederlag: Taber Randers FC, hedder det nedrykningsspil for 'hestene'. Det skyldes, at AaB og AGF mødes, og uanset resultatet af den kamp vil et af holdene overhale Randers. Vinder AaB, overhaler de på point. Ved uafgjort eller sejr til AGF bliver Randers overhalet på målscore.

FC Nordsjælland skal helst vinde. Uafgjort kan være nok, hvis andre resultater flasker sig til klubbens fordel. Foto: Lars Møller Vis mere FC Nordsjælland skal helst vinde. Uafgjort kan være nok, hvis andre resultater flasker sig til klubbens fordel. Foto: Lars Møller

FC Nordsjælland



Sejr: En sejr i 26. runde giver plads, hvis en af følgende sætter point til: Brøndby, Esbjerg eller Randers. Men AaB kan spolere top-6-drømmen i Farum, hvis de vinder med to kasser mere end FCN.



Uafgjort: Spiller FC Nordsjælland uafgjort, skal klubben sætte sin lid til to andre kampe. Ét point betyder, at Randers skal tabe til OB, og AaB må ikke hive sejren i hus mod AGF. Også sidstnævnte kan spolere festen, for vinder David Nielsens mandskab med minimum fire mål, overhaler de FC Nordsjælland på bedre målscore.

Nederlag: Ude!

AaB møder AGF i 26. spillerunde og skal helst bruge en sejr. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB møder AGF i 26. spillerunde og skal helst bruge en sejr. Foto: Henning Bagger

AaB

Sejr: Vinder AaB, ville det være en god start. Dog må to af følgende fire mandskaber ikke vinde deres opgør: Brøndby, Esbjerg, Randers FC, FC Nordsjælland.



Uafgjort: Ét point kan blive dyrt for aalborgenserne. For med blot ét point på kontoen skal både FC Nordsjælland og Randers FC tabe deres opgør, for at AaB slutter i top-6.



Nederlag: Ude!

AGF skal vinde selv og håbe på, at andre resultater går hjem, hvis top-6 skal lykkes. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF skal vinde selv og håbe på, at andre resultater går hjem, hvis top-6 skal lykkes. Foto: Henning Bagger

AGF

Sejr: AGF skal vinde. Tre point er dog ikke nok i sig selv for David Nielsens mandskab, der skal kigge mod de andre opgør. For en sejr til AGF betyder stadig, at både Randers FC og FC Nordsjælland begge skal tabe. Spiller sidstnævnte uafgjort, kan AGF overhale dem med en sejr på fire mål eller mere.

Uafgjort: Ude!

Nederlag: Ude!

AC Horsens kan rent matematisk godt snige sig med i toppen, men det kræver en storsejr. Foto: Henning Bagger Vis mere AC Horsens kan rent matematisk godt snige sig med i toppen, men det kræver en storsejr. Foto: Henning Bagger



AC Horsens

Sejr: AC Horsens kommer kun i top-6, hvis de vinder over Brøndby, men det i sig selv vil kræve et vanvittigt resultat. For grundet en målscore på -12 inden sidste runde skal de gule vinde med 11 mål over Martin Retovs tropper, hvis de skal have en chance.



Uafgjort: Ude!

Nederlag: Ude!

Her kan du se søndagens kampe Alle opgør starter klokken 17. 00. FC Midtjylland - Sønderjyske: TV3 Max

AC Horsens - Brøndby IF: TV3+

FCK - Hobro: TV3 Sport

Esbjerg fB - Vejle: Viaplay

Vendsyssel - FC Nordsjælland: Viaplay

AaB - AGF: Canal 9

OB - Randers FC: Eurosport 2