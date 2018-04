Det dufter i Brøndby. Af guld, pokaltitel og historieskrivningens blæk.

Med søndagens 3-1-sejr over FC Nordsjælland kom de blå-gule et stort skridt nærmere dét danske mesterskab, som nu er snublende tæt på. I torsdags spillede Alexander Zornigers buldrende Brøndby-hold sig også i pokalfinalen. Så to titler ligner efterhånden et mere realistisk scenarie, end en enkelt eller nul af slagsen.

Det er i sig selv historisk for en klub, der trods en status som en af landets allerstørste, ikke har vundet mesterskabet siden 2005. Men der er mere endnu. Lidt i det skjulte har Brøndby nemlig spillet sig i position til en lidt mere uhåndgribelig titel – titlen som det bedste Superliga-hold nogensinde.

Vinder Hany Mukhtar, Christian Nørgaard og alle de andre derbyet mod FC København i næste weekend, tangerer Brøndby pointgennemsnittet for det bedste hold i Superligaens historie. I så fald spiller de blå-gule sig ikke bare et kæmpemæssigt skridt nærmere mesterskabet. De ligger sig også op på siden af det historiske FCK-hold fra 2010/11, som det mest suveræne nogensinde. Og går de hele vejen og vinder sæsonens sidste fire kampe, er æren deres helt alene. Det er da stort, er det ikke? Måske for alle andre – men for Brøndbys spillere er det naturligt nok noget andet, der fylder.

De bedste hold i Superligaens historie: 1. FCK 10/11: 2,45

2. BIF 17/18: 2,44 (de kan tangere FCK med sejr i derbyet. Det kræver 89 point at slå FCKs rekord. Men det kan Brøndby ikke lande på. De kan lande på 90, hvis de vinder alt )

3. FCK 16/17: 2,33

4. FCK 06/07: 2,30

4. Brøndby 97/98: 2,30

6. FCK 08/09: 2,24

»Det, vi har lavet nu, er allerede historisk. Men det kan vi ikke bruge til en skid, hvis vi står tilbage med nul titler. Isoleret set er der kun to ting, der tæller for os nu. Det er pokalturneringen – og først og fremmest ligaen som det vigtigste. Vi kan ikke gå ind og kigge på det store billede nu. Det kan vi gøre efter sæsonen, men som jeg sagde, kan vi ikke bruge det historiske til noget, hvis ikke vi står tilbage med to titler,« siger midtbanespilleren Christian Nørgaard, der bakkes op af den måske snart historiske cheftræner, Alexander Zorniger.

»Det er virkelig ikke vigtigt. At vinde nu leder bare til det store mål,« siger Zorniger.

Vinder Brøndby i den kommende weekend når de et pointgennemsnit på 2,45 pr. kamp. Samme snit, som FC København med Jesper Grønkjær og Dame N’Doye i sæsonen 2010/11 sikrede FC København. Men henter de blå-gule maksimumpoint i sæsonens sidste fire kampe, efterlades det bedste FCK-hold nogensinde i Zornigers kølvand.

»Ja, det er en sjov sæson. I er jo gode til at minde os om det, når vi kommer ud, og det er jo sindssygt, hvis man tillader sig at tænke på det. Jeg tror, at alle er klar over, at der er noget historisk i gang. Men vi vil så gerne have den perfekte sommerferie, og det kræver altså, at vi ikke begynder at slappe af nu. Selvfølgelig er vi favoritter, men alt er ikke overstået. Tværtimod,« siger Christian Nørgaard.

Og nej, det hele er ikke overstået. Superligaens toer, FC Midtjylland, kan stadig overhale Brøndby. Det kan de, selv om holdets træner, Jess Thorup, søndag aften på det nærmeste nedlagde våbnene og kapitulerede i guldkampen. Men den hopper de ikke på på den københavnske vestegn.

»Han overgiver sig ikke. Jess er for meget en vinder til at gøre det. Han ved, vi møder FCK næste weekend – og gangen efter møder vi dem. Han ved, alt kan ændre sig på to uger,« siger Zorniger.

»Men selvfølgelig er vi i en god position, inden de sidste kampe,« erkender Brøndby-træneren, der de kommende uger kan skrive både klubben, spillerne og de mange tusinde Brøndby-fans ind i historien.

»De vil have titlen til sidst. Mindst én. Og de gør alt for at gøre det realistisk. Derfor behøver vi dem,« siger Zorniger om fansene.

Får de den titel?

»Jeg er træner – ikke Jesus,« slutter tyskeren.

Det er rigtigt i dag. Men om et par uger vil Brøndbys fans måske stille spørgsmålstegn ved netop dét udsagn.