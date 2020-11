Brøndby er gået på jagt efter transferguld i de svenske skove og rundt omkring i små flækker i vores broderland – men en venstreback-forstærkning er ikke på vej.

Her fortæller Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen, om hvilke overvejelser klubben har gjort sig i forhold til at hente en erstatning, efter at den nye profil Blas Riveros blev skadet, og om hvorfor Brøndby bliver kædet sammen med svenske teenagetalenter fra de lavere rækker.

Først Riveros, som efter at have imponeret blev langtidsskadet i sin første Superliga-kamp i forrige runde:

»Nej, vi kigger ikke efter at hente ny venstreback nu. Der er ingen panik overhovedet. Jeg vil ikke afvise, at der skal ske noget til januar. Men lige nu afventer vi, hvad der skal ske på positionen,« siger Carsten V. Jensen.

Dommen lyder på et års skadespause til Brøndbys store sommersatsning på venstreback-postionen, hvor klubben har haft sine udfordringer i de seneste sæsoner.

»Lige nu og her er der ikke så lang tid tilbage af efterårsæsonen. Vi har hidtil klaret os med Kevin Mensah og Peter Bjur, så vi føler os godt dækket ind på positionen. Hver gang Bjur har spillet, har han gjort det godt. Det skal han have kredit for. Og Mensah kan også byde sig til,« siger fodbolddirektøren.

Mens spekulationerne om, hvorvidt Brøndby ville gå markedet efter en transferfri erstatning for Riveros, har kørt blandt fans og eksperter på de sociale medier, så har der været to andre aktuelle transferhistorier, som har floreret, der involverer Brøndby – og to svenske teenagere.

B.T. kunne i sidste uge afsløre, at Brøndby har budt på Oskar Fallenius, som spiller for Brommapojkarna i den tredjebedste svenske række.

Carsten V. Jensen ønsker dog ikke at be- eller afkræfte, om klubben har budt på angriberen, som i august var til prøvetræning på Vestegnen.

»Vi kender ham fint, og har fulgt ham længe. Han har haft en god sæson. Men snakke frem og tilbage mellem os og de andre parter holder vi for os selv.«

Han er heller ikke meget for at afsløre detaljer om historien fra svenske medier, om at Brøndby skulle have inviteret den 17-årige svenske midtbanespiller Ahmed Qasem på besøg i klubben for at se på forholdene. Også han spiller i den trejdebedste svenske række.

»Vi arbejder hele tiden på markedet. Og hver gang vi kommer på et stadion, vil folk være opmærksomme på, at 'hov, der er Brøndby. Hvad kigger de mon på', og så begynder spekulationerne. Vi taler ikke om den slags, men melder noget ud, når de er noget konkret, og ellers holder vi det for os selv,« siger Carsten V. Jensen.

Han bekræfter dog, at Brøndby er tydeligt til stede på det svenske marked. Særligt de lavere rækker er værd at trawle igennem for talent af en helt særlig grund.

»Det er et særdeles interessant marked. Der er så store afstande i Sverige, så unge talentfulde spillere tager ikke nødvendivis hen til den nærmeste store klub i en stor by i den bedste eller næstbedste række. Der kan være flere hundrede, sågar tusinde kilometer dertil. Ofte sker det derfor i stedet, at unge talenter spiller divisionsfodbold i de lavere rækker. Så det holder vi øje med,« siger Brøndby-bossen.