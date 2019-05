Målet var top-3. Nu skal Brøndby kæmpe for en plads i Europa League Play Off efter en fjerdeplads.

Det har ikke været den sæson, de havde håbet på ude på Vestegnen, hvor bronzedrømmen blev endegyldigt knust i sidste spillerunde.

Men hvor er det gået galt – og hvor har klubben været udfordret i sæsonen, hvor der i sommer blev sagt farvel til Teemu Pukki, Christian Nørgaard og Frederik Rønnow og siden til Johan Larsson i vinterpausen?

Det forsøger B.T. Sport at give lidt af svaret på her.

De defensive problemer

Det har været sæsonens genganger. Brøndbys forsvar har været udfordret. 52 mål er lukket ind i 36 superligakampe, hvilket er 15 mere end sidste sæson. Derudover er der blevet lukket mindst to mål ind i 14 kampe i den bedste danske række denne sæson.

Manglende mål

Ud over problemer i forsvaret har klubben til tider også haft svært ved at finde vej til netmaskerne. Denne sæson er Brøndby noteret for 60 træffere. Det er 22 færre end sidste år.

Her har Brøndby hentet deres point Brøndby IF har hentet 52 point i denne sæson og fordeling i forhold til, hvor de har hentet dem, ser ud, som følger: FC København: 0 point

FC Midtjylland: 7 ud af 12 point

Esbjerg fB: 0 point

OB: 5 ud af 12 point

FC Nordsjælland: 8 ud af 12 point

AGF: 3 ud af 6 point

Sønderjyske: 3 ud af 6 point

AC Horsens: 3 ud af 6 point

Vejle Boldklub: 4 ud af 6 point

Randers FC: 6 ud af 6 point

AaB: 4 ud af 6 point

Vendsyssel FF: 3 ud af 6 point

Hobro: 6 ud af 6 point

Klubbens store offensive profil, Kamil Wilczek, lavede mange mål i efteråret og i starten af foråret. Men i mesterskabsspillet gik han i stå – i de 10 kampe scorede han blot tre mål, som faldt i de sidste to spillerunder.

Hjemmebanen – et besejret fort?

I sidste sæson var Brøndby Stadion et fort. Der var det svært at vinde – især hvis man som udehold kom bagud. 14 sejre og blot ét enkelt nederlag i 18 kampe blev det til. Et billede, der er vendt på hovedet denne sæson. Her har Brøndby blot vundet seks ud af 18 kampe, mens det er blevet til fem uafgjorte og hele syv nederlag.

De grumme nederlag

I forlængelse af den dårlige hjemmebanestatistik har der også her været nogle grimme nederlag, der har sat en streg under, at det ikke ligefrem har været Brøndbys sæson.

16. september 2018: Brøndby vs. Sønderjyske 2-4

Et nederlag, der fik spørgsmålet til at rejse sig: 'Er Brøndby i krise?'. Stimen lød her på fem kampe med tre nederlag og 16 inkasserede scoringer. De forsvarsmæssige problemer blev udstillet, og det var tydeligt, at holdet kæmpede med strukturen i en periode, hvor der heller ikke var mange store individuelle præstationer.



16. december 2018: Brøndby vs. Vendsyssel 2-3

Brøndby blev sendt på juleferie med et nederlag på hjemmebane efter et mål, der blev scoret dybt inde i overtiden. Et nederlag, der kom efter en ellers god stime på fire sejre i træk.

Da tillægstiden nærmede sig, stod den 2-2 efter en afslutning, hvor det ikke lykkedes at lirke Vendsyssel-defensiven op. I stedet fik jyderne et straffespark i de døende sekunder, og Brøndby stod tilbage som taber af en kamp, hvor især forsvaret – igen – havde store problemer. Efter kampen blev Anthony Jung skældt ud på banen af klubbens daværende træner, Alexander Zorniger, hvilket du kan læse mere om her.



17. februar 2019: Esbjerg vs. Brøndby 2-1

Paulus Arajuuris interview efter kampen sagde det hele. Han var lamslået og uden ord. For Esbjerg var langt bedre i kampen og kunne egentlig have vundet endnu større. Endnu en gang kom den meget vaklende Brøndby-defensiv i fokus, og Esbjergs Mathias Kristensen var efterfølgende ude at sige, at 'den stand, Brøndbys defensiv er i lige nu, gav blod på tanden'.

Dagen efter opgøret blev Alexander Zorniger fyret, og Martin Retov tog over.

Brøndby sluttede som nummer fire efter FCK, FC Midtjylland og Esbjerg. Fredag spiller klubben playoff til Europa League på hjemmebane mod Randers FC. Den kamp kan følges her på bt.dk.