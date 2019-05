Superligaklubben Brøndby IF har ikke formået at leve op til sidste sæsons gode resultater, og det har indflydelse på økonomien.

Det viser regnskabet for det første kvartal af 2019, som klubben tirsdag har offentliggjort.

Brøndby nedjusterer forventningerne til det samlede resultat for 2019.

Selskabet forventer nu et underskud på mellem 40 til 50 millioner kroner før skat, hvor der tidligere var forventet et underskud på mellem 10 til 20 millioner kroner.

Nedjusteringerne skyldes især, at de sportslige resultater ikke har levet op til forventningerne.

Desuden forventer klubben en mindre gevinst i det kommende transfervindue, da den vil fokusere på en optimering af truppen til den kommende sæson.

Derfor vil klubben fastholde nøglespillere, forklarer administrerende direktør Jesper Jørgensen.

»Vi skal fastholde udvalgte nøglespillere og supplere med enkelte dygtige spillere udefra og med talenter fra Brøndby Masterclass. Med det budget vi har til rådighed, så bør vi altså være konkurrencedygtige i toppen af dansk fodbold.«

»Der kan selvfølgelig komme tilbud på enkelte spillere, der er så gode, at vi ikke kan sige nej, men vi arbejder som sagt ud fra en forventning om, at vi fastholder udvalgte nøglespillere,« siger han til Brøndbys hjemmeside.

Klubben regner med en transfergevinst på 17 millioner kroner mod en tidligere forventet gevinst på 44 millioner kroner.

Klubben oplyser desuden i regnskabet, at den planlagte aktieudvidelse udskydes til andet halvår af 2019, blandt andet fordi at klubben gerne vil have en ny træner på plads først.

/ritzau/