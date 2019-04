1. maj er skæringsdatoen, hvor Brøndby vil have en ny cheftræner klar.

Det fortalte klubbens ejer og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, inden søndagens derbynederlag til FC København.

Her indikerede Jan Bech Andersen også, at klubbens midlertidige cheftræner, Martin Retov, langt fra er udelukket som en permanent løsning.

»Martin er cheftræner nu, og det er vigtigt at sige. Vi skifter ikke træner, medmindre det passer ind i strategien og måden, vi spiller fodbold på,« lød det fra Brøndby-ejeren.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

De indikationer har Martin Retov dog ikke hørt meget til. Han ser ikke mange tegn i sol, måne og stjerner på, at han også træner de blå-gule efter sommerferien.

»Jeg har slet ikke haft nogen dialog med hverken Ebbe eller Jan,« siger Retov.

Hvorfor ikke?

»Det må du spørge dem om. Det er ikke mig, der bestemmer det. Jeg går ikke hen og banker på døren selv. De må komme til mig, hvis de synes, jeg kan levere et godt nok stykke arbejde. Ellers er jeg sikker på, de finder en anden.«

Har du et indtryk af, om du er aktuel?

«Jeg må indrømme, at jeg ikke har nogen anelse. Som sagt har jeg ikke hørt noget som helst. Det må være op til klubben, hvad de vil.«

Du er ikke begyndt at afsøge noget andet? Du har kontraktudløb til sommer.

»Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt lide at være her. Det er op til klubben at finde ud af, hvad de gerne vil efter sommerferien. Og om jeg skal være en del af det. Uagtet i hvilken rolle. Det må tiden vise, men som du siger, har jeg en kontrakt, der løber ud,« siger Retov.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Den midlertidige træner i Brøndby understreger, at han ikke kender til tankerne hos klubbens sportslige ledelse.

Men han mener selv, han har flyttet holdet, siden han tog over, da Alexander Zorniger fik en fyreseddel for snart to måneder siden.

»Jeg ved ikke, hvad klubben tænker og gør. Det blander jeg mig heller ikke i. Jeg forsøger at gøre mit arbejde så godt, som jeg overhovedet kan, og selv om det er svært at stå og sige efter et nederlag til FC København, synes jeg, det går den rigtige vej. Der er spillere, der er vokset, og der er spillere, der spiller på et meget højere niveau nu, end de gjorde i starten. Det kan jeg tage med mig,« siger Retov, der stadig håber at høre noget fra Jan Bech Andersen og Ebbe Sand. .

»Jeg har ikke travlt eller noget. Jeg vil gerne pointere, at Brøndby vil være mit førstevalg, hvis de er interesseret i at lave et samarbejde. Men lige nu fokuserer jeg kun på, at jeg har tabt i dag, og det kommer til at pine mig hele natten,« slutter han.