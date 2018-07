Brøndby har netop præsenteret, at de har hentet to nye spillere.

Der er tale om offensiv-spilleren, Nikolai Laursen, samt den defensive midtbanespiller Josiop Radosevic, der kommer til fra Hajduk Split.

Klubben har netop offentliggjort de to spillere på applikationen Brøndby Indefra.

Nikolai Laursen har tidligere spillet tre kampe for Brøndby, men skiftede i 2015 til PSV, hvor han har spillet på ungdomsholdet indtil nu.

24-årige Radosevic blev allerede torsdag rygtet til Brøndby og var således ikke med for Hajduk Split, der spillede Europa League-kamp torsdag.

Radosevic har tidligere også været en del af Red Bull-samarbejdet, da han fra 2016 til 2017 spillede for Red Bull Salzburg. Red Bull-samarbejdet har Brøndby-træner Alexander Zorniger som bekendt også været en del af.

Troels Bech fortæller til Brøndby Indefra, at man fik øjnene op for Josip Radosevic i sidste sæson, da Hajduk Split slog Brøndby ud af Europa League-kvalifikationen. Det er i samme klub, at Brøndby har hentet angriberen Ante Erceg.

»Vi var irriteret på Josip, da han sidste sommer var med til at lukke kampen her på Brøndby Stadion, hvor der ikke var plads for os til at spille i, hvor der ikke var plads for os til at spille i. Det er fordi, han er en dygtig og aggressiv bolderobrer, og derfor passer han ind i det hul, vi har skabt os efter salget af (Christian, red.) Nørgaard,« siger Troels Bech til Brøndby Indefra.

