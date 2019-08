Der kommer en ny angriber til Vestegnen.

For Brøndby har lejet slovakiske Samuel Mraz.

Det skriver angriberens klub, Empoli FC, der samtidig oplyser, at aftalen gælder resten af sæsonen.

Der er også mulighed for, at Samuel Mraz får et endnu længere ophold på Vestegnen, da de blå-gule har sikret sig en købsoption.

22-årige Mraz har blot været i Empoli FC et år, men han har indtil videre ikke fået sit store gennembrud i den italienske klub, der i foråret lejede ham ud til FC Crotone i Serie B. Og nu har han så taget turen videre til Danmark.

Aftalen kommer dagen efter Carsten V. Jensens udmelding om, at der er en risiko for at miste Kamil Wilczek i dette transfervindue.

»Mit fokus nu, det vil være på risikoen for at miste Wilczek. Altså den risiko, den skal man jo være opmærksom på. Vi har jo en, der sparker den i kassen, når den lægger ved venstrefoden, ikke? Og det tiltrækker opmærksomhed,« fortalte fodbolddirektøren til BrøndbyLyd.

Her fortalte han videre, at klubben skal være forberedt. Og med Samuel Mrazs tilgang har de garderet sig på pladsen, hvis Wilczek bliver solgt, inden vinduet lukker i mandag aften.

Kamil Wilczek lavede i sidste sæson 22 mål i Superligaen og var kun overgået af topscorer Robert Skov. Tæt på indgangen til dette år forlængede han kontrakten med de blågule, der har papirer på ham til sommeren 2021.

Men et salg kan altså stadig komme på tale, og Samuel Mraz er ikke den første spiller, der er kommet til Vestegnen i denne uge.

Tirsdag blev det meldt ud, at klubben havde hentet norske Sigurd Rosted, og senere på dagen var der så gensyn med en gammel kending.

For svenske Johan Larsson er atter at finde i Danmark og Brøndby efter blot otte måneder i udlandet. Samtidig er Paulus Arajuuri skiftet til cypriotiske Pafos FC, mens Hany Mukhtar til vinter skifter Danmark ud med USA, hvor han skal spille for Nashville SC.