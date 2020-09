Mikael Uhre har haft en god weekend, vil han nok selv sige.

Det kan selv ikke en ny konkurrent med FC København på sit cv ændre på. For den 25-årige angriber sørgede i allersidste minut for at sende en derby-sejr til Brøndby i Parken, da han bankede 2-1-målet i nettet.

Et mål, som han lige nåede at få ondt i maven over et kort øjeblik.

»Jeg når lige at tænke, om jeg er offside. Nu er der jo kommet VAR. Da jeg havde stået og råbt med de andre og så lige kommer ud af cirklen, bliver jeg sådan lidt: 'Fuck mand, hvad nu hvis jeg er offside?' Det var jeg heldigvis ikke. Det var fantastisk, og jeg håber bare, at dem derhjemme i stuerne får en fantastisk søndag,« siger Mikael Uhre.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Det var et godt afsæt for ham til en periode med mere konkurrence på hans position. Brøndby præsenterede lørdag Andrija Pavlovic som ny angriber efter to år på kontrakt i Rapid Wien, hvortil han blev solgt fra FC København.

Sådan en fortid er aldrig rigtig god, når det gælder de københavnske ærkerivaler, men for Mikael Uhre er det ikke et problem.

»Han må bare bevise, at han vil kæmpe for Brøndby, og så tænker jeg, at man slår en streg over det,« siger Uhre, som ser frem til mere konkurrence om spilletiden.

»Når du har konkurrenter, er du også nødt til at holde dig skarp hele tiden og sørge for, at du står i din bedst mulige udgave. Uanset hvad kommer det an på, hvad du selv gør. Jeg synes, at jeg prøver at gribe min chance nu.«

Mikael Uhre og Simon Hedlund har været det foretrukne makkerpar i front for Brøndby-træner Niels Frederiksen i de to første kampe i Superligaen. Og når Uhre kigger på Pavlovic, kan han godt se, hvem af de to der vil blive mest presset af den nye angriber.

»Det er nok mest mig, men jeg kender ikke så meget til ham. Nu stod jeg over for ham i går, og vi var ret meget samme størrelse. Så det er nok mest en konkurrent til mig. Jeg tvivler på, at han er lige så hurtig som Simon Hedlund. Det er nok mest mig, der er den direkte konkurrent der, hvor Hedlund og Jesper Lindstrøm konkurrerer, selv om 'Jobbe' har været nede på midtbanen. Så han er en konkurrent til mig,« siger Uhre.