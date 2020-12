Anis Ben Slimane kom ind i anden halvleg af kampen mod Sønderjyske og blev matchvinder med sit sene mål til 2-1.

Efter kampen fortalte træner Niels Frederiksen, at det har været et af hans ønsker, at den unge Brøndby-spiller fik lidt tur i den, og Anis Ben Slimane indrømmer også, at han har været inde i en hård omgang uden alt for meget spilletid.

»Det var meget, meget længe ventet. Det har været en lidt svær periode på det sidste, men jeg har arbejdet stenhårdt, og at komme ind, score et mål, så vi får de tre point og kommer op på førstepladsen, det kunne ikke været meget bedre,« siger han og sætter ord på, hvad der er gået 'galt' efter et godt forår i den forrige sæson.

»Det er det der med at være ung spiller. Man starter godt ud og spiller nogle gode kampe, og pludselig får jeg et dyk, og det er sket for de fleste unge spillere, men det er nogle gange lidt svært at acceptere, når det går dårligt. Men det gjorde jeg, og jeg har arbejdet hårdt og scorer så et mål i dag,« siger Anis Ben Slimane og tilføjer:

»Jeg har anerkendt, at jeg lige nu åbenbart ikke er god nok til at starte inde, og så har jeg bare arbejdet stenhårdt og forbedret mig på de ting, jeg skulle forbedre mig på, og jeg har selvfølgelig holdt modet oppe, og jeg har trods alt også nogle andre holdkammerater, som gør det pisse godt, og jeg er glad på deres vegne,« siger han og forklarer, at det er forskellen på ungdomsfodbold og seniorfodbold, han er blevet ramt af.

»Det er selvfølgelig tilvænningen fra U19 til senior, og jeg er ikke verdens hurtigste fodboldspiller, så jeg skal måske tænke hurtigere. Jeg skal komme mere ind i feltet, og det lykkedes i dag,« siger han og fortæller, at han hele dagen havde en god fornemmelse af succes i kampen mod Sønderjyske.

»Jeg havde en rigtig god følelse af, at jeg ville gøre en forskel i dag, og den havde jeg, fra jeg kørte hjemmefra, så det var dejligt.«

Anis Ben Slimanes mål mod Sønderjyske var det første fra hans side på Brøndby Stadion.