Brøndby har en ny hovedsponsor på plads.

Onsdag meddeler Superligaklubben og Danske Spil, at man i fremtiden har indgået en ny aftale. Det vil helt præcist være brandet Oddset, der vil præge eksempelvis spillernes trøjer.

Aftalen gælder i de tre kommende sæsoner og gælder for både Brøndbys herre- og kvindehold - og den er blevet fuldført under særlige forhold.

»Normalt når man indgår en aftale af denne kaliber, så markeres det ved en fælles underskrifts- og fotoseance, afsluttet med et solidt håndtryk, men det har vi undladt denne gang på grund af corona-epidemien. I stedet har vi underskrevet hver for sig, men det ændrer ikke ved, at det forsegler en fantastisk aftale, både hvad angår det indholdsmæssige og det økonomiske,« siger Brøndby-direktør Ole Palmå i en pressemeddelelse.

