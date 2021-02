Simon Hedlund skød Brøndby på førstepladsen i Superligaen, da holdet vandt med 1-0 ude over FC Nordsjælland.

Brøndby overtog torsdag førstepladsen i Superligaen fra FC Midtjylland i forårets premiererunde.

Det blev en realitet, da Brøndby på udebane vandt med 1-0 over FC Nordsjælland.

Dermed udnyttede cheftræner Niels Frederiksen og hans mandskab, at FCM kort forinden havde åbnet 2021 med et 1-2-nederlag på eget græs til Sønderjyske.

FCN kom ellers blæsende fra start mod Brøndby. Angriberen Kamaldeen Sulemana var tæt på at give sit hold en drømmestart, da han ramte stolpen med en lumsk afslutning efter 11 minutters spil.

To minutter senere lå bolden i stedet i nettet i den anden ende, da Brøndby-angriberen Simon Hedlund afsluttede et meget direkte angreb med at banke den over i modsatte hjørne fra venstre side af feltet.

Der stod Brøndby på de største chancer før pausen, hvor offensiv-profilerne Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre begge misbrugte muligheder for at fordoble føringen.

Seks minutter inde i anden halvleg fik Lindstrøm en ny god mulighed, som han dog forpurrede med et uskarpt træk.

I den anden ende forsøgte FCN-backen Mads Døhr Tychosen at fremtvinge en udligning, men han sparkede over mål.

Tættere på kom debutanten Victor Jensen, der er lejet i Ajax i resten af sæsonen. To gange sendte midtbanespilleren en afslutning tæt over mål.

Trods et fint pres fra hjemmeholdet mod kampens afslutning, så holdt Brøndby stand og vandt kampen med 1-0.

Brøndby fører nu Superligaen med tre point ned til FC Midtjylland, mens FCN er nummer otte med 16 point.

/ritzau/



