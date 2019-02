Jens Martin Gammelby er klar til at træde yderligere i karakter.

»En masse succes, sejre og point.«

Forventningerne for forårets halvsæson er ikke de små af slagsen, hvis man spørger Brøndbys forsvarsspiller Jens Martin Gammelby.

Samtidig indrømmer Jens Martin Gammelby, at han ud over sportslige forventninger med Brøndby har egne, personlige forventninger.

Jens Martin Gammelby er efter en længere skadespause klar til at trække Brøndby-trøjen over hovedet. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Jens Martin Gammelby er efter en længere skadespause klar til at trække Brøndby-trøjen over hovedet. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg håber, at jeg kan få vist mine kvaliteter på banen. Jeg var sgu ikke tilfreds med, at jeg var skadet i sidste halvsæson, som holdt mig ude i tre måneder. Men nu er jeg tilbage, jeg føler mig fit og klar til kamp,« fortæller Jens Martin Gammelby til B.T.

Jens Martin Gammelbys muligheder for at vise sine kvaliteter frem må også betegnes som gode.

I løbet af vinterpausens transferperiode har Brøndby nemlig sagt farvel til klubbens centrale forsvarsspiller og anfører, Johan Larsson, som spiller samme position som Jens Martin Gammelby.

»Johan var en stor personlighed, og sådan noget kan selvfølgelig være svært at udfylde. Men ellers har vi tacklet det, som man skal. Det er fodbold, og det handler derfor om at udfylde hullet ved at sætte nye spillere ind.«

Jens Martin Gammelby spillede i Silkeborg fra 2014 til 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Jens Martin Gammelby spillede i Silkeborg fra 2014 til 2018. Foto: Henning Bagger

Og ét af de oplagte valg til rollen, der skal tage over for Johan Larsson, er netop Jens Martin Gammelby. En opgave, han også føler sig klar til. Dog er det ikke noget, han betegner som et pres.

»Jeg er ikke så vild med at lægge unødvendigt pres på mig selv. Jeg går selvfølgelig ud og følger den gameplan, vi nu må lægge for dagen, og så handler det ellers for mig om at vise mine kvaliteter, og så er jeg overbevist om, at det nok skal gå,«

»Men det er klart, at der er et stort pres omkring holdet, for Brøndby er en stor klub, og det er sådan, det skal være.«

Jens Martin Gammelby skiftede i 2018 fra Silkeborg til Brøndby på en fem-årig kontrakt. Sammen med resten af Brøndby-holdet indleder de foråret med en udebanekamp mod FC Nordsjælland, som lige nu ligger på en 10.-plads efter 20 spillerunder i Superligaen. Brøndby derimod indtager en tredjeplads efter lige så mange runder.