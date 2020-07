Der var bud fra udlandet efter Brøndby IFs unge midtbanespiller Anis Ben Slimane allerede i vinterens transfervindue.

Det fortæller Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, i podcasten 'Den gamle hytte', hvor han siger, at der var en kuriøs detalje omkring buddet.

»Jeg tror, det er hans første kamp fra start mod Prag (Slavia Prag, red.) i vinter. Der blev jeg ringet op en time efter kampen af sportsdirektøren, der havde fået at vide af præsidenten, at de bare gerne ville have Slimane. Men der sagde jeg bare nej,« siger 'CV'.

19-årige Anis Ben Slimane skiftede sidste sommer fra AB til Brøndby Masterclass, men har siden vinterpausen trænet og været en del af Superliga-truppen.

Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen. Foto: Liselotte Sabroe

Og selv om Slimane kun har været kort tid i klubben, så fortæller Carsten V. Jensen, at man ikke vil afvise et skifte videre, hvis blot økonomien er god nok.

»Sådan er det heller ikke. Men jeg kan godt regne ud, at når han ikke havde spillet ét minut i Superligaen, og Prag spørger, så kender jeg godt niveauet for, hvad de er i stand til i bedste fald,« siger 'CV' og tilføjer, at det ikke var et interessant skifte for midtbanespilleren.

I stedet siger fodbolddirektøren, at Slimane var bedre tjent med at blive på Vestegnen og udvikle sig, hvorefter et skifte kan komme på tale i fremtiden, 'hvis alt går vel'.

Foruden buddet fra tjekkiske Slavia Prag har Anis Ben Slimane også tidligere været rygtet til den engelske storklub Arsenal, men Carsten V. Jensen fortæller i podcasten, at han endnu ikke har hørt noget fra klubben.

Brøndbys Anis Ben Slimane og FCKs Carlos Zeca under Superliga-kampen mellem FCK-Brøndby IF i Telia Parken søndag 12. juli 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Anis Ben Slimane og FCKs Carlos Zeca under Superliga-kampen mellem FCK-Brøndby IF i Telia Parken søndag 12. juli 2020. Foto: Liselotte Sabroe

'CV' siger derudover, at han ikke ser 19-årige Anis Ben Slimane som det varmeste salgsobjekt i Brøndby denne sommer.

I stedet fortæller 'CV', at han er mest bange for, der kommer et bud på den 26-årige forsvarsprofil Andreas Maxsø, som er så godt, at man ikke kan sige nej til det.

Andreas Maxsø og Anis Ben Slimane får søndag mulighed for at imponere eventuelle bejlere, når Brøndby IF skal til Aarhus og møde AGF i mesterskabsspillets sidste runde, hvor AGF potentielt kan sikre sig sølv med en sejr.