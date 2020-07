Brøndby kan få en historisk hovedsponsor efter årsskiftet.

Ifølge B.T.s oplysninger har de organiserede fangrupper på Vestegnen – det gælder blandt andet de velkendte grupper Brøndby Support, Fanafdelingen og Alpha – slået sig sammen om idéen og ønsker at tegne sponsoratet, når det nuværende med Arbejdernes Landsbank udløber om et halvt års tid.

Det er endnu ikke lagt fast, hvad aftalen om det vigtigste sponsorat i klubben præcist skal indeholde, og hvor længe det skal vare, men der har allerede været sonderinger mellem Brøndbys ledelse med direktør Ole Palmå i spidsen og fansene, og hos sidstnævnte er der en god tro på, at det kan lade sig gøre.

»For os har det været vigtigt, at klubben skulle vide, at det kunne være sjovt at lave et partnerskab. Om klubben så vil tilgå det eller ej, det er op til dem,« siger en af initiativtagerne og styrmand på arbejdsgruppen hos fansene Henrik Worsøe.

Brøndbys fans vil ind og købe klubbens hovedsponsorat.

»Vi gør det, fordi vi ikke ved, hvad det er for en verden, vi er inde i om to-tre måneder i denne tid med corona, men vi har i hvert fald spurgt oven på den succesfulde kampagne med Aldrig Alene-trøjen, sæsonkortsalget til den næste sæson og så videre, om der ikke var mere, vi kunne gøre, når der var denne magi. Det kunne være at købe hovedsponsoratet i bare et halvt år,« tilføjer Worsøe, der håber at få indflydelse på den eftertragtede plads på midten af trøjen, hvis fansene lander hovedsponsoratet.

»Personligt er det en af de ting, jeg synes, vi skal satse på. Ud over at skaffe pengene vil vi så skabe noget unikt og en trøje, som aldrig kommer igen. Så nu diskuterer vi frem og tilbage, hvad der skal stå på trøjen. Om det skal være Brøndby-fansenes eget motto, eller hvad det skulle være, det skal vi i fangrupperne tale mere om på et møde om 14 dage,« forklarer Worsøe.

Et møde efter sæsonen mellem Brøndbys ledelse og forskellige repræsentanter fra de organiserede fans skal gøre alle parter klogere på, hvad der er muligt.

Økonomisk forventes det ifølge B.T.s kilder at ramme et sted, der sikrer klubben samme beløb, som Arbejdernes Landsbank siden sommeren 2017 har smidt i kassen på Vestegnen – cirka fem millioner kroner årligt. I begyndelsen blev der snakket om 10 millioner kroner årligt, men nu er flere modeller i spil.

Inden Arbejdernes Landsbank var det Bet25.com, som stod på trøjerne i Brøndby.

»Det halve år er et oplæg. Jeg tror ikke, der er noget, som haster, fordi de forhandler med sponsorer, og hvis vi kan hjælpe dem og os selv med at købe sponsoratet i et halvt år, så får klubben den ekstra tid til at finde den rette partner,« lyder det fra Henrik Worsøe, som endnu ikke tør spå om, hvor det økonomisk lander:

»Vi diskuterer internt nu, hvad beløbet skal være, men det vigtige er, at det skal give klubben en merværdi, for hvis klubben alligevel kan skaffe, lad os sige fem millioner kroner, på kommercielle vilkår, vil der jo ikke være nogen grund for klubben til at gå med os. Det skal ligesom give noget på toppen,« pointerer han.

At Brøndby skal have en ny hovedsponsor, når 2020 bliver til 2021, er en kendt sag.

Allerede i januar meldte klubben og Arbejdernes Landsbank ud, at samarbejdet om hovedsponsoratet ville ende, når aftalen udløber, men samtidig slog sponsoren fast, at den ville fortsætte sit engagement – blot på et lavere niveau. Det blev for en uge siden en kendsgerning, da et business partner-sponsorat på to år blev indgået.

Codan har også tidligere været en kendt hovedsponsor på trøjen, som mange Brøndby-fans bærer med stolthed.

Og mens mange i begyndelsen af året troede, at stoppet som hovedsponsor i Brøndby kunne betyde, at Arbejdernes Landsbank ville skrue ned for sin promovering i Superligaen, gik banken i stedet i den anden grøft, da den fra næste sæson vil være ny hovedsponsor hos Superligaens tophold, FC Midtjylland.

Men Brøndby ser ikke ud til at lide nogen nød og kan, hvis dialogen med fansene fortsætter i samme positive spor, finde afløseren for banken i sin egen familie.

B.T. har været i dialog med Brøndby, der ikke har nogen kommentarer.